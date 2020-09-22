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Mısır ekmeği tarifi: Lezzetli mısır ekmeği nasıl yapılır?

Mısır ekmeği tarifi: Lezzetli mısır ekmeği nasıl yapılır?

Trabzon yöresinin vazgeçilmez lezzetlerinden mısır ekmeği tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Trabzon denilince akla ilk gelenlerden olan mısır ekmeği, lezzetiyle herkesi büyüleyen, geleneksel yemeklerin en güzel yandaşıdır. Peki lezzetli mısır ekmeği nasıl yapılır? İşte mısır ekmeği tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mısır ekmeği.
Mısır ekmeği.

Sofraları renklendirecek, damaklarınızı şenlendirecek mısır ekmeğini aşağıdaki adımları uygulayarak en güzel ve en kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Nefis yemek tariflerinden mısır ekmeği için tarife buyurun...

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Mısır ekmeği.

Mısır Ekmeği Tarifi

Malzemeler:

3 Su Bardağı Mısır Unu

1/2 (Yarım) Su Bardağı Beyaz Un

1 Ve 1/2 (Yarım) Çorba Kaşığı Toz Şeker

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1 Paket Kabartma Tozu

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Sızma Zeytinyağı

1/2 (Yarım) Su Bardağı Sıcak Su

1/2 (Yarım) Su Bardağı Oda Sıcaklığında Su

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Mısır Ekmeği Yapılışı:

Fırınınızı önceden 200 derecede ısıtın. Kuru malzemeleri yoğurma kabında karıştırın. Sıvı malzemeleri de ilave edip her şey karışıncaya kadar karıştırın. 20 cm’lik kelepçeli kalıba pişirme kâğıdı serin ve etrafını yağlayın. 1 saat dinlendirin.

Hamur harcını kalıba yayarak yerleştirip, üstünü düzleştirin. Üzeri altın rengini alana kadar yaklaşık 45 dakika pişirin.

Mısır ekmeği kaç dakikada pişer?

2 saatte hazırlanan mısır ekmeği 40 dakikada pişer.

Mısır ekmeğinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan mısır ekmeğinin kalorisi 447.

Mısır ekmeği yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Mısır ekmeği için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 7 lira.

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