MSB Mehmetçik'in depremzede çocuğa tekerlekli sandalye ulaştırdığı anları paylaştı: Yüzün hep gülsün İlayda

Kahramanmaraş'ta deprem çadırında kalan İlayda'ya tekerlekli sandalye ulaştırıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 kentte büyük hasara yol açtı. Mehmetçik, yıkıcı depremlerin büyük oranda etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Elazığ'da vatandaşların yaralarını sarmak için seferber oldu.
Afet bölgesinde çalışmalarını kesintisiz sürdüren Mehmetçik, bu kez de engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye ulaştırdı. Milli Savunma Bakanlığı, tekerlekli sandalyenin küçük İlayda'ya ulaştırıldığı anların görüntüsünü paylaştı.
"Yüzün hep gülsün İlayda"
Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı: