MSB Mehmetçik'in depremzede çocuğa tekerlekli sandalye ulaştırdığı anları paylaştı: Yüzün hep gülsün İlayda

Türkiye, depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tek yürek olurken Türk Silahlı Kuvvetleri de askeriyle, siviliyle, işçisiyle ve teknik personeliyle vatandaşların yardımına koştu. Afetin ilk anından itibaren depremzedelerin acısını hafifletmek için sahada olan Mehmetçik, bölgedeki illerde asayişe destek için devriye görevine devam ediyor.