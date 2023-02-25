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Hayat

MSB Mehmetçik'in depremzede çocuğa tekerlekli sandalye ulaştırdığı anları paylaştı: Yüzün hep gülsün İlayda

Afet bölgesinde çalışmalarını kesintisiz sürdüren Mehmetçik, bu kez de engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye ulaştırdı. Milli Savunma Bakanlığı, tekerlekli sandalyenin küçük İlayda'ya götürüldüğü anları paylaştı. MSB'nin paylaşımında "Yüzün hep gülsün İlayda, seni çok seviyoruz." ifadelerine yer verildi.

16:45 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta deprem çadırında kalan İlayda'ya tekerlekli sandalye ulaştırıldı.

Kahramanmaraş'ta deprem çadırında kalan İlayda'ya tekerlekli sandalye ulaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 kentte büyük hasara yol açtı. Mehmetçik, yıkıcı depremlerin büyük oranda etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Elazığ'da vatandaşların yaralarını sarmak için seferber oldu.

Afet bölgesinde çalışmalarını kesintisiz sürdüren Mehmetçik, bu kez de engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye ulaştırdı. Milli Savunma Bakanlığı, tekerlekli sandalyenin küçük İlayda'ya ulaştırıldığı anların görüntüsünü paylaştı.

"Yüzün hep gülsün İlayda"

Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için devletimiz tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor.
Kahramanmaraş’ta yardım faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz de İlayda kızımıza tekerlekli sandalye ulaştırdı. Yüzün hep gülsün İlayda, seni çok seviyoruz."



#Milli Savunma Bakanlığı
#Mehmetçik
#Kahramanmaraş
2 saat önce
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MSB Mehmetçik'in depremzede çocuğa tekerlekli sandalye ulaştırdığı anları paylaştı: Yüzün hep gülsün İlayda
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