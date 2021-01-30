Hayat Mucize kurtuluş Eksi 54 derecede buz tutan köpek hayata döndürüldü
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Mucize kurtuluş: Eksi 54 derecede buz tutan köpek hayata döndürüldü

Rusya’ya bağlı Yakutistan’da bir köpek -54 derecede donmak üzereyken, kasaba sakinleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin üzerini kaplayan buz kütlesinin levye yardımıyla kırıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Köpeğin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.
Köpeğin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.


Rusya’ya bağlı Yakutistan’da bir köpek -54 derecede donmak üzereyken son anda kurtarıldı. Kasabadaki bir hastanenin mutfak bölümünde çalışan bir görevli -54 derecede kısmen buz tutan köpeğin sesini duyduktan sonra harekete geçti.

Buz tutan köpeği tek başına kurtaramayacağını anlayan görevli, kasaba sakinlerinden yardım istedi.

Üzerindeki bu levye ile kırıldı

Köpeğin üzerini kaplayan buz kütlesi titizlikle levye yardımıyla kırıldı. Kurtarılan köpek sıcak bir yere götürüldü. Veteriner tarafından tedavi altına alınan köpeğin durumuna şaşıran yetkililer, "Neredeyse donmak üzereydi. Zamanında müdahale hayatını kurtardı. Buz tutmasına rağmen hayatta kalması bir mucize" dedi. Köpeğin, sesini duyarak ilk müdahaleyi yapan hastane çalışanı tarafından sahiplendiği belirtildi.

Sıcaklık eksi 35'e düştü araç içinde ayakları dondu
FOTOĞRAF 6
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Erzurum’da evli ve 6 çocuk babası Hanif Olgun çalıştığı kargo şirketine ait kamyonla Iğdır'a ilaç götürdü. Olgun, 21 Ocak’ta akşam saatlerinde dönüş için yola çıktığı sırada havanın çok soğuk olması nedeniyle kamyonun kaloriferlerini sonuna kadar açtı. Ancak kamyonun ön camı hariç tüm camları buz tuttu.
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Doğubayazıt ve Ağrı üzerinden Erzurum'a geldiğini belirten Hanifi Olgun, Kargoda kamyon şoförü olarak çalışıyorum. Iğdır'a ilaç götürdüm. Doğubayazıt ilçesi ve Ağrı üzerinden Erzurum'a gelirken hava çok soğuktu. Özellikle Ağrı Dağı eteklerinden geçerken kamyonun içindeki sıcaklık eksi 35'i gösteriyordu. Kaloriferi sonuna kadar açtım ama hiç fayda etmedi. Camlarda bir parmak kalınlığında buz vardı.
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Ayaklarımın üşüdüğünü hissettim ama bunun normal olduğunu sandım. Bir an evvel Erzurum'a gelmek için durmadım. Eve geldiğimde üşüyen ayaklarım nedeniyle kamyondan inemedim. Çocuklarımı telefonla arayıp yardım istedim. Beni kamyondan indirip, eve götürdüler. Eşime ayaklarımı hissetmediğimi söyledim. Botlarımı çıkardığımda patladığını gördüm. Hemen hastaneye geldik.
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Doktorlar ayaklarımın yandığını söyleyerek yanık merkezinde tedaviye aldılar. 20 senedir şoförüm. Çok soğuklar gördüm ama böyle bir şey ne yaşadım ne de duydum diye konuştu.
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Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi doktorları, Hanifi Olgun'un soğukta uzun süre kalmasına bağlı olarak ayaklarında donma nedeniyle ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştuğunu belirtti. Doktorlar, erken müdahale nedeniyle şimdilik medikal müdahalede bulundukları Olgun'a ileride cerrahi müdahale gerekebileceğini belirtti.
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Sıcaklık eksi 35'e düştü araç içinde ayakları dondu
Sibirya soğuklarının etkisini gösterdiği Erzurum'da bir kargo şirketinde şoförlük yapan Hanifi Olgun'un kamyon kullanırken ayakları dondu. Ağrı üzerinden Erzurum'a geldiğini ve bir ara kamyon içindeki sıcaklığın eksi 35 dereceye kadar düştüğünü söyleyen Olgun, "Kamyonun kaloriferi açıktı. Buna rağmen camlar bile buz tutmuştu. Eve geldiğimde kamyondan inemedim. Çocuklarımdan yardım istedim. Ayaklarımın donduğunu görünce beni hastaneye götürdüler" dedi.


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