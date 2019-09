Müfit Can Saçıntı'nın kalp krizi geçiren babası kurtarılamadı Müfit Can Saçıntı'nın kalp krizi geçiren babası kurtarılamadı Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın Çorum'da kalp krizi geçirip kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan babası, emekli astsubay Muhittin Saçıntı (74), hayatını kaybetti. Oyuncu Müfit Can Saçıntı, sosyal medya hesabından, babasına olan sevgisini göstermek için çektiği 'Babamın Ceketi' adlı filmin televizyonda yayımlandığı anda babasının kalbinin durduğunu paylaştı.

