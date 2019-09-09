Hayat Müfit Can Saçıntının kalp krizi geçiren babası kurtarılamadı
AKTÜEL

Müfit Can Saçıntı'nın kalp krizi geçiren babası kurtarılamadı

Müfit Can Saçıntı'nın kalp krizi geçiren babası kurtarılamadı

Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın Çorum'da kalp krizi geçirip kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan babası, emekli astsubay Muhittin Saçıntı (74), hayatını kaybetti. Oyuncu Müfit Can Saçıntı, sosyal medya hesabından, babasına olan sevgisini göstermek için çektiği 'Babamın Ceketi' adlı filmin televizyonda yayımlandığı anda babasının kalbinin durduğunu paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Müfit Can Saçıntı ve babası Muhittin Saçıntı.
Müfit Can Saçıntı ve babası Muhittin Saçıntı.

Yönetmenliğini yaptığı 'Mandıra Filozofu', 'Babamın Ceketi' ve 'Yaşamak Güzel Şey' filmlerinde rol de alan Müfit Can Saçıntı'nın, emekli astsubay olan babası Muhittin Saçıntı, gezmek için geldiği memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde dün kalp krizi geçirdi.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Saçıntı'nın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Muhittin Saçıntı, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Acı haber üzerine hastanede bekleyen oyuncu Müfit Can Saçıntı ve ailesi hüzne boğuldu.

Paylaşımı yürek burktu

Oyuncu Müfit Can Saçıntı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, babasına olan sevgisini göstermek için çektiği 'Babamın Ceketi' adlı filmin televizyonda yayımlandığı anda babasının kalbinin durduğunu duyurdu.

Oyuncu Saçıntı, twitter hesabındaki yürek burkan paylaşımında, "Arkadaşlar babama sevdiğimi söyleyemediğim için ve sevdiğimi söylemek için 2 film çektim. 'Babamın Ceketi' filmi TV'de yayınlanırken babamın kalbi durdu. 'Takdiri ilahi' diyelim. Babanıza sevdiğinizi söylemediyseniz ertelemeyin" ifadelerini kulandı.

Trafik kazası geçiren emniyetmüdürünün durumu ağır

Trafik kazası geçiren emniyet
müdürünün durumu ağır

Araçta ailesi de vardı, eşi kurtarılamadı.
Köpeklerin emrine girmem!

Köpeklerin emrine girmem!

Kaza geçiren müdürün 15 Temmuz'daki cümlesi halen akıllarda.
Ezberci anlayışı ortadan kaldırdık

'Ezberci anlayışı ortadan kaldırdık'

Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı açıklaması.
Kantinde MSG şoku

Kantinde MSG şoku

​MSG içeren ürün Okul Gıdası olarak satılacak.
Dev projelerde kullanılacak

Dev projelerde kullanılacak

​Türkiye, yerli dijital para ile başarı hikayesi yazacak.
Penşir Aslanı:<br>Şah Mesud

Penşir Aslanı:
Şah Mesud

Direniş ahlaki ile tanınan büyük Afgan komutan.

Korkutan yangın

Korkutan yangın

Boğazdan geçen gemiler ardı ardına anons geçti.

Cesur adımlar atacağız

Cesur adımlar atacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Alternatif Finans' programında konuştu.

ABD'den PYD'ye<br>'güvenlik' duvarı

ABD'den PYD'ye
'güvenlik' duvarı
Evlat çığlığı<br>giderek büyüyor!

Evlat çığlığı
giderek büyüyor!

​HDP önündeki eyleme 2 aile daha katıldı.
2'si çocuk <br>5 kişiye mezar oldu

2'si çocuk
5 kişiye mezar oldu

​5 metrelik menfez duvarına çarpan araçta katliam.
28 Şubat<br>karabasan gibiydi

28 Şubat
karabasan gibiydi

​Gazeteciliği kazandığımı Ordu'da bir fındık harmanında öğrendim
35'ten 28'e düşürüldü

35'ten 28'e düşürüldü

​Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni yapılanma.
Okul zamanı

Okul zamanı

​18 milyon öğrenci için ders zili çaldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.