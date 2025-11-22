Muğla'da şantaj operasyonunda 5 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde, arkadaşlık uygulamalarında sahte profillerle erkek kullanıcıları hedef alan şüphelileri belirledi. Şüphelilerin, görüntülü görüşme sırasında mağdurların müstehcen görüntülerini kayda aldıktan sonra iletişimi WhatsApp üzerinden sürdürdüğü, bu görüntüleri şantaj amaçlı kullandığı tespit edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, dün düzenlenen operasyonda Melisa Ç., kardeşi Elisa Ç., Sevkan G., Yunus Emre Ö. ve Hasan D.'yi gözaltına alındı.

Mağdurların aile bireylerine ifşa edilme tehdidiyle para istendiği, ödeme yapılmaması halinde görüntülerin yakınlara gönderildiği belirlendi. Soruşturmada, şüphelilerin özellikle şikayette bulunmaktan çekinebilecek kişileri hedef aldığı, mağdurların aile bireylerine ait telefon numaralarını yasa dışı panel uygulamaları üzerinden temin ettiği ortaya çıktı. Banka hesaplarının incelendiği öğrenilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Menteşe ilçesinde, sosyal medya ve arkadaşlık uygulamalarından erkekleri müstehcen görüntülerle tehdit ederek para istediği iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.