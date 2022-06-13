Mühendislik zekası ve tıp merakını birleştirdi: Katıldığı yarışmada dünya birincisi oldu

Emirhan Kurtuluş ilkokul ve ortaokulu İhlas Kolejinde okudu. 8. sınıftan mezun olduktan sonra Cağaloğlu Anadolu Lisesine devam etti. Bu projeye 10. sınıftan itibaren çalışmaya başladığını söyleyen Kurtuluş, çocukluğunda doktor olmayı hayal ettiğini sonralarıysa mühendisliğe daha meraklı olduğunu fark ettiğini belirtti.

Kurtuluş’un çalışmasının temel amacı, beyin cerrahlarını hastayı nasıl ameliyat etmesi gerektiği konusunda yönlendiren bir yapay zeka sistemi geliştirmekti. Geliştirdiği yapay zeka MR görüntülerini alıp işleyerek 3 boyutlu sisteme aktarıyor, bu sayede cerrahlar operasyondan önce ne ile karşılaşacaklarını biliyor.

Kurtuluş’un çalışmasında bir yenilik de artırılmış gerçeklik gözlüğü. Bu gözlük cerrahların ameliyattan önce bir nevi prova yapmasını ve hasarlı beyni görebilmelerini sağlıyor.

Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönüp vatanına hizmet edecek

Kurtuluş, ABD’de düzenlenen Regeneron International Science and Engineering Fair’de yaptığı bu çalışmayla biyomedikal mühendisliği alanında dünya birincisi oldu.

Çocukluk hayali olan Stanford Üniversitesi’nde tam burslu okuma hakkı kazanan Kurtuluş, aralık ayında düzenlenecek olan Nobel ödül törenine de davet edildi.

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“Bu projeye 3 bin 500 saatin üzerinde emek verdim”

Emirhan Kurtuluş projesini anlatırken “Ben ortaokulun sonuna kadar İhlas Koleji’nde okudum. Yaptığım proje temelde bir yapay zeka sistemiyle alakalı, bir hastanın verilerini alıp, bu MR görüntüleri oluyor genelde. MR görüntülerini alıp hastaya minimum hasarı verecek beyin ameliyatını planlayıp doktora sunmak üzerine. Hastanın verileri aldıktan sonra benim sistemim doktora diyor ki, hastayı benim söylediğim şekilde ameliyat edersen hasta bu ameliyat masasından minimum hasarla kalkar. Bu proje 10’uncu sınıfın ortalarına doğru aklıma geldi’’ dedi.

Ortaokulun sonunda kadar doktor olmak istediğini söyleyen yetenekli mucit, “Daha sonra mühendislikle tanışınca hayatta gerçek yapmak istediğim şeyin bu olduğunu fark ettim. Ardından bu iki bilgimi değerlendirmek istedim. Bu ikisini birleştirerek kendime dedim ki literatürde çok fazla yapay zekayla ilgili çalışma var. Ama bunlar özellikle ameliyat planlama gibi çok aşamalı şeylerin sadece bir parçasında doktora yardımcı oluyorlar. Niye ben bir sistem geliştirmeyeyim ve bu her şeyi tek seferde çözmesin diye düşündüm’’ ifadelerini kullandı.

Üç yıl bu projeyle ilgilendiğini söyleyen Kurtuluş, “Totalde bu projeye 3 bin 500 saatin üzerinde emek verdim. Ailem bütün süreçte çok büyük destekçim ama ailem içerisinde en büyük destekçim dedemdi. Kendisi küçüklüğümden beri benim bilimle uğraşmamı istemiş ve motive etmiş biridir. Küçükken çizgi filimden çok belgesel izlemeyi seven bir çocuktum. En çok istediğim üniversite Stanford Üniversitesi’ydi oradan kabul aldım. Lisans eğitimimi ve ondan sonrasını orada tamamlamayı planlıyorum. Daha sonra ise ülkeme dönüp kendi vatanıma hizmet etmeyi planlıyorum” açıklamasında bulundu.