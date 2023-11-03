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Hayat

Murat Kurum Filistinli üniversite öğrencileriyle buluştu: Senin hayalini gerçekleştirmek için her mücadeleyi vereceğiz

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Kurum, İstanbul’daki Filistinli üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Kurum, '“Senin hayallerini inşallah gerçekleştireceğiz. Ne gücümüz ne imkânımız varsa Filistinli kardeşlerimiz için bu imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu zulüm bitecek ama bu zulmü yapanların da hiçbir zaman yanına kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
12:11 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, Filistinli öğrenciler bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, Filistinli öğrenciler bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, İstanbul’da üniversitede okuyan Filistinli öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler Gazze’deki yakınlarıyla ilgili bilgi verdi. Yakınlarını kaybettiğini anlatan bir öğrenci, Gazze’de internet olmadığı için ailesinden çok zor haber aldığını anlattı. Başka bir öğrenci ise Türkiye’nin bu süreçteki desteğinden dolayı teşekkür etti.


Bir öğrencinin Gazze’ye dönmek istediğini anlatması üzerine Kurum, “Senin hayallerini inşallah gerçekleştireceğiz. Ne gücümüz ne imkânımız varsa Filistinli kardeşlerimiz için bu imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu zulüm bitecek ama bu zulmü yapanların da hiçbir zaman yanına kalmayacak” ifadelerini kullandı.



Kurum, “Bu günler geçecek, eminiz ki bir güneş doğacak” dedi. Kurum, Türkiye’nin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu belirterek, öğrencilere desteğini belirtti.


Murat Kurum’dan Kudüs mesajı: Cumartesi günü hep birlikte 'Dünya Beşten Büyüktür' diyeceğiz
Murat Kurum’dan Kudüs mesajı: Cumartesi günü hep birlikte 'Dünya Beşten Büyüktür' diyeceğiz

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, 6 şubat depreminde büyük hasar görmüş şehirlerimizin yeniden tasarım süreçlerine destek olan GYODER’in düzenlediği ve tasarım süreçlerini anlatan “Umut Çizgisi” adlı belgeselin ilk gösteriminin yapıldığı 18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Murat Kurum, 6 Şubat depreminin ardından başlayan dönüşüm sürecini anlattı, kentsel dönüşümün depremle mücadelenin tek yolu olduğunu belirtti. Kurum Gazze’de yaşananlara da değindi, Aklımız, fikrimiz, kalbimiz Filistinli kardeşlerimizle. Cumartesi günü hep birlikte “Dünya Beşten Büyüktür” diyeceğiz.” sözleriyle tüm İstanbullulara Cumartesi günü yapılacak Büyük Filistin Mitingi’ne katılım çağrısı yaptı.

#Murat Kurum
#Filistin
#Gazze
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