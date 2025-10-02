Murat Ülker: Hat sanatı sabır zarafet ve maneviyatı buluşturuyor

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Trabzon’da açılışı yapılan “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Linkedin hesabından paylaşımda bulunan Ülker, hat sanatının yüzyıllar boyunca kültürün en zarif estetik ifade biçimlerinden biri olduğunu vurguladı.

“Sabır, zarafet ve maneviyatı aynı çizgide buluşturan hat sanatı, tarihimizin ve kültürümüzün önemli bir yansımasıdır” diyen Ülker, Trabzon’da düzenlenen serginin bu köklü mirasın günümüz sanatseverlerle buluşmasına vesile olduğunu söyledi. Ziyaretçilerin gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ülker, hat sanatının hala güçlü bir bağ kurabildiğini kaydetti.

Yıldız Holding olarak kültür ve sanata bağlılıklarının yalnızca eserleri sergilemekle sınırlı olmadığını belirten Ülker, “Sanatı yeni kuşaklara aktarmayı da sürdürüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki sanat, paylaşıldıkça çoğalan evrensel bir değerdir” ifadelerini kullandı.

“Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisi, 1 Kasım’a kadar Trabzon Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.







