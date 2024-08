Murat Ülker İngiltere Goyasını paylaştı: İzleyici sanatın nesnesi haline geldi

The World Around Us: (Etrafımızdaki Dünya)

Ziyaretçileri ünlü şehir sahneleri ve manzaralar aracılığıyla enternasyonel bir maceraya sürüklüyor. Mesela, Canaletto’nun izniyle Venedik’te bir avluya taşınırız, bulutlu manzaraya bakarak bir kayanın üzerinde duran The Wanderer above the Sea of Fog’u (Bulutların Üzerine Yolculuk) görürüz ve Rembrandt’ın Galilee’deki Fırtına’daki İsa’da korkunç fırtınanın çarpan dalgaları tarafından ıslandığımızı hissederiz. Ve sonra, Vincent Van Gogh’un Starry Night’ında (Yıldızlı Gece) dönen yıldızlar, yukarıda uçan kuyruklu yıldızlar ve önümüzde uyanan köy ışıklarıyla muhteşem bir şekilde canlanır. Gerçekten çok güzel. Tüm galerilerde isterseniz yere veya banklara oturarak bu güzellikleri deneyimliyorsunuz.