Murat Ülker İngiltere Goyasını paylaştı: İzleyici sanatın nesnesi haline geldi

'Bir tarif etmeye çalışayım'
İsminden de anlaşılacağı üzere “Çerçevesiz” sergi deneyimi, teknolojiyi yaratıcılıkla birleştirerek sarmalayıcı, etkileşimli ve çok duyusal bir ortam yaratan önemli bir değişiklik!
Sanat ve izleyici arasındaki engeller ortadan kalkıyor. Büyük ölçekli projeksiyonlar, interaktif dev ekranlar ve mekanı saran ses kullanarak sizi sarmalayan bir ortam yaratılıyor.
Sanat eserleri artık bir çerçevenin sınırlarına hapsedilmiyor, izleyiciler eserleri içinde yürüyerek ve onlarla etkileşime geçerek yeni bir tarzda deneyimliyorlar. Sadece bir resme bakmakla kalmıyor, her fırça darbesi, her renk sıçraması ve her ilham anıyla resmin içinde oluyorsunuz, düşünün ne muazzam. Siz tablonun içinde yürürken yerdeki yapraklar attığınız adımlardan savruluyor.
Frameless sergisi dört galeriden oluşuyor. Dört farklı galeride gezinirken, her birinde farklı bir sarmalayıcı teknolojiyi deneyimliyorsunuz. Sadece bakılan statik nesneler yerine, görüntüler etrafınızdaki duvarlara, tavana ve zemine anime bir şekilde yansıtılmış ve müzik eşliğinde sunuluyor.
Teknik taraf hakkında biraz daha bilgi vermek gerekirse, işin çoğu Avengers: Infinity War, Spectre ve Fantastic Beasts gibi filmler için görsel efektler konusunda tanınan Cinensite tarafından yapılmış. Bu video, Rembrandt’ın Galilee’deki Fırtına’daki İsa’yı sarmalayıcı bir 3D deneyime nasıl uyarladıklarına dair bir fikir veriyor. Her şeyi sanatçının görsel diliyle uyumlu bir şekilde canlandırmanın zorluklarını anlatıyor. Güçlü projeksiyon teknolojisi gereksinimi için Frameless, büyük ölçekli kurulum projeksiyonu alanında pazar lideri olan Panasonic ile stratejik bir ortaklık imzalamış ve Londra’da mekanı bir küresel amiral gemisi vitrini olarak kullanıyor.
Panasonic’in en iyi 50 üç çipli DLP lazer projektörü ile Frameless 479 milyon piksel ve 1 milyon lümen parlaklık ve canlı renk sunuyor. Frameless ayrıca tüm teknik ekipmanı tedarik ve entegre etmek için Creative Technology’nin Birleşik Krallık Sistem Entegrasyonu ekibiyle iş birliği yapıyor. Ses, Autograph Sound tarafından sağlanıyor ve entegre ediliyor. Bu galerinin müzikleri Nick Powell ve Benjamin Grant tarafından 7 farklı parça olarak bestelenmiş.
Galerilerde kullanılan yenilikçi teknikler arasında görsel sonsuzluk efekti vermek için aynalar ve projektörlerin ayna folyo ile sarılması, ziyaretçileri tümüyle sarmayalan bir kara, deniz veya şehir manzarasının kalbine yerleştirmek için altı yüzlü projeksiyon kullanılması ve karanlık bir odada yarı saydam ekranlar kullanılarak kendinizi kaybedebileceğiniz bir içerik labirenti oluşturulması yer alıyor.
Bilmiyorum tarif edebildim mi, tabii vidyolar da çektim ama… Siz yine de en iyisi bir uğrayıverin.