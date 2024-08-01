Murat Ülker İngiltere Goyasını paylaştı: İzleyici sanatın nesnesi haline geldi

Geçenlerde İngiltere’ye yaptığım bir iş seyahati sırasında toplantılardan sonra bir sanat GOYA’sına vakit ayırdım. Londra’da Marble Arch ve Oxford Street’ten sadece birkaç adım uzaklıkta, yaklaşık 3000 metrekarelik (

) büyük bir mekanda yer alan 2021in sonlarında açılmış olan Frameless sergisini ziyaret ettim. İnanılmazdı. Aşağıda bana böylesine “inanılmaz” hissi veren atmosferi ve eserleri özetlemeye çalıştım. Hani “tarif edilmez yaşanır” diye bir klişe var ya, gerçekten öyle ama ben yine de bir tarif etmeyi deneyeceğim.