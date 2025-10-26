Murat Ülker yazdı: Everest en yüksek dağ peki ikinci?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in “Everest en yüksek dağ peki ikinci?” başlıklı yazısı şöyle;





NEPAL’E HALA GİTMEDİNİZ Mİ? DİYE SORMUŞTUM

(2. Nepal gezi yazısı) *

Ben kısa bir süre önce Nepal GOYA’sındaydım. Davetliydim. Nepal, Hindistan ile Çin’in arasında Himalayaların gölgesinde, denize kıyısı olmayan bir ülke, 30 milyonluk nüfusu ile Nepal, dağların sarp coğrafyasında olduğu kadar Katmandu Vadisi’nin yeşil mi yeşil düzlüklerinde de yaşamını sürdürüyor.





Yeryüzünün en yüksek zirvesi Everest bu topraklarda yükseliyor, gördüm sizinle paylaşacağım.





Son yıllarda Nepal üç başlıkla gündemdeydi: Depremin ardından yeniden inşa, turizmin dönüşü, ekonominin direği gurbetçi döviz transferleri.





Son günlerde Nepal bir hükümet krizi ile sarsıldı. Var olan hükümet sosyal medyayı erişime kapattı. Bu yasağın nedeni platformların ülkede resmi olarak kayıt altına alınmamış olmasıydı. Ama bazı kaynaklar hükümetin gençlerin sosyal medya yoluyla bir örgütlenme potansiyelini görüp o yüzden yasak getirme yoluna gittiğini yazıyorlar.





Sosyal medya yasağı, yolsuzluk algısı, siyasi nepotizm ve ekonomik fırsat eşitsizlikleri gibi ihtilaflı konular genç nüfusun büyük bir öfke patlamasına neden olmuş görünüyor.





Başbakan K.P. Sharma Oli protestolar nedeniyle istifa etti. Parlamento dağıtıldı. Ülkede Mart 2026’da seçim yapılıncaya kadar görev yapacak geçici bir hükümet kuruldu. Bu hükümetin başına, yargıçlık geçmişi olan ve yolsuzluk karşıtı duruşuyla bilinen Sushila Karki getirildi. Aynı zamanda Nepal’in ilk kadın başbakanı oldu. Umarım Nepal kısa sürede yaralarını sarar ve dünyanın her ülkesinden çok sayıda turist çekmeye devam eder. Çünkü doğasıyla, insanıyla, kültürüyle çok farklı, güzel bir ülke, görseniz öğreneceğiniz birçok yeni şey var.





Katmandu’yu gördük, hissettik, şimdi ikinci günümüzde çok heyecanlıyız, çünkü Everest’i göreceğiz. Ama bu nasıl olacak hiçbirimizin aklında en ufak bir fikir yok. Erkenden havaalanına gitmek için yola koyulduk. Aklımızda Himalayalar, Asya kıtasında Hindistan, Nepal, Bhutan, Pakistan ve Çin sınırları boyunca uzanan dev bir sıradağ sistemi.









Ben yine bu gezide anladım ki sadece birinci ve hadi bilemedin ikinci ile ilgileniyoruz. Rahmetli babamı Nepal’de bile anıyorum. Evet, Himalayaların en yüksek noktası, aynı zamanda dünyanın en yüksek dağı olan Everest Tepesi (8.848 m). Peki sadece 262 metre kısa olan ikinciyi, hatta 332 metre kısa olan üçüncüyü anımsayan? Yönetim, işletme, pazarlama, reklam, iletişim dersi burada bitti desem. Bu konuda daha önce konumlandırma üzerine yazdığım bir yazıya bakmanızı öneririm (https://muratulker.com/kategori/tuketici-davranisi/).





Ülkenin kuzey sınırı boyunca Himalayalar yükseliyor ve Nepal topraklarının yaklaşık %75’i dağlık alanlardan oluşuyor. Dünyadaki en yüksek zirvelerin çoğu da Nepal’de. Everest’ten sonraki büyüklüğe göre dağlar söyle:





Kangchenjunga (8.586 m): Nepal–Hindistan sınırında. Dünyanın 3. en yüksek dağı (İlk tırmanış 1955, İngiliz George Band).

Lhotse (8.516 m): Everest’in hemen yanında, tırmanış rotalarının önemli bir durağı (İlk tırmanış 1956, İsviçre’den Fritz Luchsinger ve Ernst Reiss).

Makalu (8.485 m), Cho Oyu (8.188 m), Dhaulagiri (8.167 m), Manaslu (8.163 m), Annapurna I (8.091 m). Bu dağların hepsi Nepal sınırları içinde yükseliyor. Mesela en çok tırmanma izni alınan dağlardan biri Annapurna’nın Everest’e uzaklığı 220 km.









Toplam 14 adet 8.000 metre üzeri dağdan 8’i Nepal’de bulunuyor. Bu nedenle ülke, dağcıların “kutsal mekânı” sayılıyor. Nepal turizminin en önemli kaynağı bu dağlar, medyada da en fazla bu dağlar konu ediliyor, kim çıkmış, ne zaman çıkmış, nereden, nasıl çıkmış. Sürdürülebilirlik konusu bile bu dağların aldığı yağış miktarı üzerinden tartışılıyor. Himalayalar, Asya’nın iklimini düzenleyen en önemli doğal bariyerlerden biriymiş. Aynı zamanda su kaynakları açısından milyarlarca insanın yaşamını etkiliyor. Bakın gazetelerden birinde gözüme çarpan bir tablo. Bahar ayında dağcıların hangi dağlara çıkmak için daha fazla izin aldıklarının özeti:

Kaynak Times/Nepal





Gözlerimle de gördüm ki Nepal’de Himalayalar sadece coğrafi değil, aynı zamanda kutsal bir anlam taşıyor. Nepal dilinde Everest’e Sagarmatha, gökyüzünün alnı deniyor. Tibetliler ise Chomolungma, evrenin tanrıçası diyorlar. Allah affetsin, dağı bile put edinmişler. Dağların eteklerinde Budist manastırları, Hindu tapınakları ve yerel halk, Şerpaların köyleri bulunuyor.





Biz havaalanına saat 06.30 gibi, yine erkenden uyanan şehirde motorların arasından geçerek vardık. En ilginci sabah önümüze çıkan eski bir Coca Cola kamyonu idi.





Havaalanına gittiğimizde anladık. Uçakla havadan bir tur atıp yan yana sıra dağları görüp geri döneceğiz. Bizi uçağa götürecek minibüsün küçüklüğü karşısında biraz endişe etmedik değil ama daha sona Buddha Air şirketine ait uçağımıza binip diğer yolcuları görünce rahatladık.





Kısa bir sürede havalandık ve yaklaşık 20 dakika içinde hostesler bizi Himalaya sıra dağlarına vardığımız konusunda uyardılar ve elleriyle tek tek dağları göstererek, hangi dağın hangisi olduğunu açıkladılar. Oldukça heyecan verici olmakla birlikte girişte de belirttiğim gibi 200, 300 metre Everest’ten biraz kısa olan dağlara üvey evlat muamelesi yapılması beni biraz üzdü. Yaklaşık 20 dakika sıra dağların kenarından uçtuktan sonra geri döndük ve yeşillikler içinde Bharatpur bölgesine uçmak için uçağımıza yerleştik.





Yaklaşık bir saatlik bir yolculuktan sonra Vivanta isimli otelimizde yine aynı şekilde çiçekler, şallar ve alına kırmızı boya sürme ritüeliyle karşılandık. Bizi Nepal’de ağırlayan Chaudhary ailesinin genç temsilcilerinden biri olan, Katmandu’daki gezi boyunca bize eşlik eden Varun Chaudhary yine Bharatpur’da da sağ olsun yanımızdaydı. Otelde biraz dinlenip hemen goya’lamak için yola koyulduk. Artık anlamışsınızdır, dünyanın bir ucu da olsa gittiğimiz her noktada markalarımız, ürünlerimiz, rakiplerimiz pazarda nasıl pozisyonlanıyor görmek aslında gezilerimin temel motivasyonu, aksi durumda biraz gergin oluyorum. O yüzden hemen marketlere, bakkallara gidip orada markalarımızı görmek beni oldukça rahatlattı.





Öğlene doğru Chaudhary ailesinin sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan kültür parkı CG Unnati Cultural Village’e geldik. Güzel bir park içinde bir sergi salonu, modern Nepal sanat eserleri, yerel sanatçılar için sanat atölye imkanları ve bakımlı bahçeler vardı.



