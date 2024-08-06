Musalla taşından 5 bin yıllık tarih çıktı

Denizli’deki 836 yıllık Boğaziçi Camii’nin musalla taşının kilise kalıntısı olduğu belirlendi. Taşın, yaklaşık 5 bin yıl önce inşa edilmiş bir kiliseye ait olduğu düşünülüyor. Durumu, ortaya çıkaran Çalkebir Kültür Derneği oldu. Dernek, musalla taşı üzerinde yazılar olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi. Yazıyı tercüme eden Pamukkale Üniversitesi Eski Çağ ve Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kılıç, taş üzerindeki iki satırlık Grekçe yazıda “Bu bina Kaeto halkı tarafından inşa edilmiştir” yazısına ek olarak üç isim bulduklarını söyledi. Bu isimlerden biri belirlenemezken diğer ikisi Sarpedon ve Athanasios oldu.