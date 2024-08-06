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Hayat

Musalla taşından 5 bin yıllık tarih çıktı

04:00 - 6/08/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 06:58 - 6/08/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Taşın, 5 bin yıl önceye ait olduğu düşünülüyor.
Taşın, 5 bin yıl önceye ait olduğu düşünülüyor.

Denizli’deki 836 yıllık Boğaziçi Camii’nin musalla taşının kilise kalıntısı olduğu belirlendi. Taşın, yaklaşık 5 bin yıl önce inşa edilmiş bir kiliseye ait olduğu düşünülüyor. Durumu, ortaya çıkaran Çalkebir Kültür Derneği oldu. Dernek, musalla taşı üzerinde yazılar olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi. Yazıyı tercüme eden Pamukkale Üniversitesi Eski Çağ ve Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kılıç, taş üzerindeki iki satırlık Grekçe yazıda “Bu bina Kaeto halkı tarafından inşa edilmiştir” yazısına ek olarak üç isim bulduklarını söyledi. Bu isimlerden biri belirlenemezken diğer ikisi Sarpedon ve Athanasios oldu.


#Denizli
#musalla taşı
#tarih
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