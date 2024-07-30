Barış felsefesini anlatan kitabını Filistin’e adadı

Kitap, 2017 yılında Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesinde savunulmuş doktora tezinin genişletilmiş hali. Geçtiğimiz ay L’Harmattan yayınları tarafından ikinci baskısı yayımlanan kitapta, aslen Litvanyalı Yahudi olan Fransız felsefesinin önde gelen filozoflarından Levinas’ın başkasına karşı sorumluluk üzerine kurulu etik felsefesini evrensel temellere oturtuluyor. Bu felsefedeki etiğin, başkasına her türlü zulmün ve şiddetin karşısında bir barış felsefesi olarak kendini gösterdiğini belirten Sadıkoğlu, “Başkasına yönelik sorumluluk etiği ve barış felsefesini ele alan kitabımın ruhuna uygun olduğu için Filistin’e adamayı uygun buldum. Kitap daha önce babama ve hocama ithaf edilmişti, ayrıca Filistin’e ithaf ettiğimi ilave ettim” cümlesini kurdu.