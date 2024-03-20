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Hayat

Musikişinas bölümü geri dönüyor

04:00 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:39 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 43. İstanbul Film Festivali’nde müzik tutkunları için özel bölüm olan “Musikişinas” geri dönüyor. Dünya çapında müzik tarihine yön vermiş efsanevi isimlerin benzersiz ve etkileyici hikâyelerini beyaz perdeye taşıyan Musikişinas, müziği hayatlarının ayrılmaz bir parçası olarak görenlerin ilham verici öykülerini bir araya getiriyor. Seçkide yer alan filmler: Stop Making Sense, Ryuichi Sakamoto, Dimitris Skyllas ve Gloria, Boléro. Festival,17-28 Nisan tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.


Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi 'Besmele-i Şerif' temasıyla Bursa'da ziyarete açıldı
Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi 'Besmele-i Şerif' temasıyla Bursa'da ziyarete açıldı

Albayrak Grubu'nun 10 yıldır sürdürdüğü "Hat Eserleri Sergisi" bu yıl "Besmele-i Şerif" temasında hazırlandı. İstanbul'da yoğun ilgi gören sergi, bu kez de Bursa'da Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışında açıklamada bulunan Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, hat sanatının Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yazma arayışlarının sonucu olarak ortaya çıktığını belirterek, "Kur'an merkezli toplum inşa etmek dinimizin bir hedefidir. Vahiy insanlığa rehber olduğu gibi, hat sanatı da bu rehberlikten büyük bir pay almıştır." dedi. 13 usta hattatın çalışmalarının yer alacağı serginin kapıları 8 Nisan'a kadar sanatseverlere açık olacak.


#Aktüel
#Hayat
#Film Festivali
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