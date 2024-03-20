Musikişinas bölümü geri dönüyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 43. İstanbul Film Festivali’nde müzik tutkunları için özel bölüm olan “Musikişinas” geri dönüyor. Dünya çapında müzik tarihine yön vermiş efsanevi isimlerin benzersiz ve etkileyici hikâyelerini beyaz perdeye taşıyan Musikişinas, müziği hayatlarının ayrılmaz bir parçası olarak görenlerin ilham verici öykülerini bir araya getiriyor. Seçkide yer alan filmler: Stop Making Sense, Ryuichi Sakamoto, Dimitris Skyllas ve Gloria, Boléro. Festival,17-28 Nisan tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.
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2 saat önce