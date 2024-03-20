Musikişinas bölümü geri dönüyor

Albayrak Grubu'nun 10 yıldır sürdürdüğü "Hat Eserleri Sergisi" bu yıl "Besmele-i Şerif" temasında hazırlandı. İstanbul'da yoğun ilgi gören sergi, bu kez de Bursa'da Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışında açıklamada bulunan Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, hat sanatının Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yazma arayışlarının sonucu olarak ortaya çıktığını belirterek, "Kur'an merkezli toplum inşa etmek dinimizin bir hedefidir. Vahiy insanlığa rehber olduğu gibi, hat sanatı da bu rehberlikten büyük bir pay almıştır." dedi. 13 usta hattatın çalışmalarının yer alacağı serginin kapıları 8 Nisan'a kadar sanatseverlere açık olacak.