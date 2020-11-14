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Hayat Mustafa Topaloğlundan iyi haber yoğun bakımdan çıktı
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Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber: yoğun bakımdan çıktı

Ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu, önceki gün canlı yayın sonrası kalp krizi geçirmiş, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Ünlü türkücü Topaloğlu yoğun bakımdan çıktı.

Haber Merkezi DHA
Mustafa Topaloğlu
Mustafa Topaloğlu

Mustafa Topaloğlu önceki gün bir televiyon programına katılmış, yayın sonrası kuliste fenalaşan Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Anjiyo yapılmıştı

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topaloğlu'na anjiyo yapılmıştı. Topaloğlu'ndan güzel haber geldi. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Topaloğlu odaya alındı. Topaloğlu sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" dedi.

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