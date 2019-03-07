Mutluluk kitaplarda

Pozitif Fuarcılık tarafından organize edilen 6. Uluslararası CNR Kitap Fuarı 9 Mart Cumartesi günü kapılarını açıyor. CNR Expo’da 17 Mart’a kadar sürecek fuarda bu yıl yerli ve yabancı 350 yayınevi ve yaklaşık 500 yazar yer alacak. 500 bin okuru ağırlaması beklenen fuarda söyleşi, seminer ve panel başta olmak üzere 200’ün üzerinde etkinlik düzenlenecek.

SÖYLEŞİ PROGRAMI ZENGİN

Fuar yetkilisi Burak Saraçoğlu’ndan edindiğimiz bilgiye göre CNR Kitap Fuarı’nın bu yılki teması Yusuf Has Hacib tarafından yazılan, Türkçe’nin ve Türk dilinin en önemli kaynaklarından biri kabul edilen Kutadgu Bilig’ten esinle “Kitap ve Mutluluk - Kutadgu Bilig” olarak belirlendi. Programda Kutadgu Bilig’den Veda Hutbesi’ne adlı bir söyleşi etkinliği de yer alacak.

Ayrıca “Edebiyat ve Sosyal Medya”, “Türkiye’de Kitap Okumak”, “Edebiyat ve İnsan”, “Günümüz İran Edebiyatı”, ”Türkiye’de Yazma ve Nadir Eserler Kütüphanesi” başlıklı söyleşiler programda öne çıkıyor. Okurların merakla beklediği kitap fuarlarından biri olan CNR’da Ahmet Ümit, Işık Öğütçü, Azra Kohen, Mavisel Yener, Yavuz Dizdar, Canan Karatay gibi yazarlar imza günlerinde sevenleriyle buluşacak. Alfa, Bilgi, Everest, Epsilon, Kırmızı Kedi, YKY, Damla, Doğan Kitap, TÜBİTAK, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu’nun fuarda yer alan yayınevleri arasında. Fuarda edebiyatın Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın fotoğraflarından oluşan sergi de yer alacak. Sergi fuar süresi boyunca Hall 6’da ziyaret edilebilecek.

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Öğretmenler, öğrenciler, yayıncılar, kitabevleri,, gazeteciler, yazarlar, editörler, yayınevi, yazar telif ajansları ve okurların biraraya geleceği CNR Kitap Fuarı’nda, gazetelerde foto muhabirliği yaptıktan sonra, daha özgün işlere imza atmak için kendi yolunu çizen Mustafa Seven’in fotoğrafları ziyaretçilerle buluşturulacak.

Onur konuğu Selim İleri

Selim İleri

CNR Kitap Fuarı’nın onur konuğu usta yazar Selim İleri. Yazarlık serüveninde yarım asrı geride bırakan İleri, tüm kitaplarıyla fuarda yer alacak. İleri için özel bir programın yapılması planlanıyor.