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Nasuhpaşa Külliyesi açılıyor

Nasuhpaşa Külliyesi açılıyor

04:001/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Aydın’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan 18. yüzyıl yapısı Nasuhpaşa Külliyesi, yeniden ibadete ve ziyarete hazır hale getirildi. Aydın Valiliği ve Vakıflar Aydın Bölge Müdürlüğünce yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında külliyenin çatı, sıva, boya ve ahşap işçilikleri aslına uygun şekilde yenilendi. Nasuhpaşa Külliyesi, bugün mescidinde kılınacak namazın ardından ziyarete yeniden açılacak. Kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek şekilde yeniden işlevlendirilen Nasuh Paşa Külliyesi, Aydın’ın tarihi dokusunun korunması ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak.



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