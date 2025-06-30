Yaz tatili çocuk atölyeleriyle renkleniyor

Arter’in farklı yaş gruplarına yönelik çocuk atölyeleriyle yaz tatilini çağdaş sanatla renklenecek. Güncel sergilerinden hareketle şekillenen atölyelerde katılımcılar hem çağdaş sanatı keşfedip yorumluyor hem de çeşitli malzeme ve üretim araçlarıyla kendi eserlerini ortaya çıkaracak. Hem öğretici hem de eğlendirici çocuk atölyeleri 5 Temmuz’da “Kıvrımlarda Saklı: Origami Atölyesi”, 12 Temmuz’da “Giyilebilir Heykeller”, 19 Temmuz’da “Hareketli Heykeller”, 26 Temmuz’da ise “Bir Kapıyla Tanıştım” başlıklarıyla düzenlenecek.

Origamiyle nesne ve duygulara odaklanılacak

Noipaper yürütücülüğünde 5 Temmuz cumartesi günü 11.00’de atölye alanında gerçekleşecek “Kıvrımlarda Saklı: Origami Atölyesi”, 7–11 yaş grubundaki çocukları Franz Erhard Walther’in Heykel Olma Teşebbüsü başlıklı sergisinden ilhamla origami tekniğini keşfetmeye davet ediyor. Katlama, muhafaza etme ve nesnelerle duygular arasındaki ilişkilere odaklanan atölye, sanatçının eserlerinin birlikte inceleneceği ve bu eserler üzerine sohbet edileceği bir sergi turuyla başlayacak. Turun ardından çocuklar, origami tekniğini kullanarak kendi kâğıt objelerini tasarlayacaklar.

Giyilebilir nesne tasarlayacaklar

12 Temmuz 2025 Cumartesi günü 11:00’de Arka Bahçe’de Arter Öğrenme Programı ekibinin gerçekleştireceği “Giyilebilir Heykeller” atölyesi, Franz Erhard Walther’in Arter’de devam eden Heykel Olma Teşebbüsü başlıklı kişisel sergisinden ilham alıyor. 6–9 yaş grubuna yönelik atölyede, sanatçının elde tutulmak veya giyilmek üzere tasarladığı 58 nesneden oluşan Birinci Yapıt Grubu isimli eserini inceleyen çocuklar, ardından keçe kullanarak giyilebilir heykelsi nesneler tasarlayacaklar. Atölyenin sonunda, tasarladıkları bu nesneleri giyerek hareket edecek; böylece heykelin hem durağan hem de hareketli formlarını deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Taksim ve Tepebaşı'ndan ücretsiz servis

Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelerin biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden ya da Biletix üzerinden temin edilebilir. Arter Beraber üyeleri, atölye katılımlarında değişen oranlarda indirimlerden faydalanabilir. Atölyelere katılan çocukların birer yetişkin eşlikçisi ise, etkinlik gününde Arter sergilerini ücretsiz ziyaret edebilir; 13:00 ve 15:00'te düzenlenen rehberli turlar için gişeden bilet satın alabilir. Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Taksim’den ve Tepebaşı’ndan kalkan ücretsiz servis araçlarıyla Arter’e ulaşılabilir.











