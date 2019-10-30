Hayat Nefes alırken hırıltılı müzikal bir ses çıkıyorsa çocuklarda uzayan öksürüğe dikkat
GENEL SAĞLIK

Nefes alırken hırıltılı müzikal bir ses çıkıyorsa çocuklarda uzayan öksürüğe dikkat

Çocuklarda uzayan öksürüğe dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Dr. Melike Özberk Koç, "Sağlıklı bir okul çocuğu var senede 8-10 defa basit üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir ve bu durum bağışıklık sisteminde herhangi bir zayıfla işareti değildir" diyerek ekledi: "Çocuğunuz altı aylıktan küçükse öksürük sonrası boğuluyor gibi bir ses çıkartıyorsa ve nefes alır iken hırıltılı müzikal bir ses eşlik ediyorsa mutlaka tekrarlayan doktor kontrolü gereklidir."

Haber Merkezi IHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melike Özberk Koç, çocuklarda uzayan öksürüğe dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Sonbahar ve kış mevsimi ile birlikte çocuklarda sıklıkla viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının kendini göstermeye başladığını belirten Özberk, "Sağlıklı bir okul çocuğu var senede 8-10 defa basit üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir ve bu durum bağışıklık sisteminde herhangi bir zayıfla işareti değildir.

Hafif ateş, burun akıntısı, hapşırık gibi şikayetler ile başlayan soğuk algınlığı enfeksiyonlarından sonra genellikle tabloya öksürükte eklenir ve bazen haftalarca devam edebilir.

Aslında öksürükte vücudun hastalıklara karşı savunma mekanizmasının önemli bir parçasıdır ve solunum yolunu mukus zararlı mikroorganizmalar ve alerjenlerden temizlemeye yardımcı olur.

  • Bazen ise hastalığın ciddiyeti konusunda önemli bir ipucudur. Çocuğunuz eğer nefes almakta zorlanıyor, normalde daha hızlı nefes alıyor, dudaklarda ve dudak çevresinde morarma eşlik ediyor, beraberinde 39 derece ateş eşlik ediyorsa, çocuğunuz altı aylıktan küçükse öksürük sonrası boğuluyor gibi bir ses çıkartıyorsa ve nefes alır iken hırıltılı müzikal bir ses eşlik ediyorsa mutlaka tekrarlayan doktor kontrolü gereklidir.

Öksürük süresi 3-4 haftaya kadar devam edebilir

Çünkü küçük çocuklarda basit semptomlar ile başlayan nezleyi bile eğer çocuğun yatkınlığı da varsa saatler içinde bronşiolit tablosuna ilerlediğini görebiliyoruz. Hastalık ilerlemesin diye her çocuğa başvuruda yoğun bir tedavi başlamak gereksizdir çünkü yüzde 90'dan fazlası da böyle bir tablo gelişmez. Muayenede ve çocuk doktorunuz ihtiyaç hisseder ise çekilen akciğer grafisinde eğer bir patoloji yok ise basit viral enfeksiyon sonrası gelişen öksürüğü öksürük kesiciler veya antibiyotik ile tedavi edilmeye çalışılması gereksiz ve faydasızdır. Bazen öksürük süresi 3-4 haftaya kadar devam edebilir” dedi.

Öksürüğün uzamasını önlemek için alınması gereken önlemler

Enfeksiyon dolayısı ile tahriş olmuş solunum yollarının alerjenlere bu dönemlerde daha duyarlı olduğunu ifade eden Dr. Koç, “Buda öksürüğün uzamasına neden olabilmektedir. Önlem olarak ortamın sık sık havalandırılması solunum yollarını nemlendirerek rahatlatmak amacı ile ortama soğuk buhar verilmesi, sigara dumanından ve hava kirliliğinden çocuğu korumak, normal zamanda çocuğun hassasiyeti olmamasına rağmen bu dönemde öksürüğü arttırabilen peluş oyuncak ve tüylü halıların ortamdan uzaklaştırılmasıü kıyafetlerin parfüm kokulu deterjanlar ile yıkanılmaması, ortamda oda parfümleri ve kişisel parfümlerin kullanılmaması daha fazla önem taşımaktadır. Çocuğun burnu mukus ile tıkalı ise serum fizyolojik solusyonlar ve aspiratör ile burnu açık tutmak bol sıvı vermek eğer süt çocuğu ise anne sütü alımının devamını sağlamak süreci daha kolay atlatmaya destek olacaktır. Ayrıca alerjik bir durum yok ve çocuğunuz bir yaş üstünde ise günde 2-3 çay kaşığı bal vermek bilimsel literatürde de desteklenmektedir” açıklamalarında bulundu.

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