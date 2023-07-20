Netflix’te bir dönem sona erdi: Şifrenizi paylaşıyorsanız artık iki kere düşünün

Netflix, Türkiye dahil olmak üzere dünyanın en popüler dizi-film platformlarından biri. Binlerce içeriği milyonlarca kullanıcıyla buluşturan platform, bu yıl itibariyle şifre paylaşımını engelleyeceğini açıklamıştı. Şu an milyonlarca kullanıcı şifresini başkasıyla paylaşırken, artık bu dönem resmen sona erdi. Zira Netflix ; ABD, İngiltere, Avrustralya, Singapur, Meskika, Brezilya ve 103 ülkedeki müşterilerine mail gönderdi. Söz konusu mailde şifre paylaşımının engellenmesiyle ilgili önemli bilgilere yer verildi.