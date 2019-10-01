Hayat Netflixte harita küstahlığı MOSSAD dizisinde Türkiyeyi böldüler
AKTÜEL

Netflix'te harita küstahlığı: MOSSAD dizisinde Türkiye’yi böldüler

Türkiye’de milyonlarca abonesi olan ve RTÜK denetiminde yayın yapan Netflix büyük bir skandala imza attı. Daha önce birçok dizide Türklere ve Müslümanlara yönelik negatif diyalog ve sahnelere yer veren platformda şimdi de Türkiye’nin toprak bütünlüğü hedef alındı. Netflix’te yayınlanan ve Suriye’deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY dizisinin 4. bölümünde bölünmüş bir Türkiye haritası ekranlara yansıtıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
The SPY dizisinde Duvara asılmış bölünmüş Türkiye haritası
The SPY dizisinde Duvara asılmış bölünmüş Türkiye haritası

Netflix son zamanlarda özellikle Türklere ve Müslümanlara karşı diyalog ve sahneleri ön plana taşıyarak tepki çekmeye devam ederken şimdi de harita konusunda yeni bir skandala imza attı.

  • Haritada Türkiye'nin güneydoğu bölgesinin işgal edildiği gösterildi.
  • Netflix’in bir MOSSAD ajanını konu edinen The SPY dizisinin 4. bölümünde, duvara asılı bir bölünmüş Türkiye haritası olduğu görüldü.

Netflix'e ve diziye harita nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun tepki gösterildi.


RTÜK denetimine rağmen bölünmüş harita

  • Türkiye'de internet ortamından yapılan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri RTÜK kapsamına alınmıştı.
  • Ağustos başında yayımlanan ve kamuoyunda daha çok dijital dizi platformlarına denetim getiren kanunla birlikte internet üzerinden görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans alma zorunluluğu getirilmişti.
  • RTÜK Başkanı Şahin Netflix'in aralarında bulunduğu 600'den fazla kuruluşun lisans ve izin başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Netflix ise konuyla ilgili olarak "Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
  • Bu kanun ile birlikte Netflix'in de aralarından bulunduğu online dizi platformlarına RTÜK'ün uygun bulmadığı içerikleri kaldırma zorunluluğu getirilmişti.
  • Ancak Netflix şu an RTÜK denetiminde olmasına rağmen The SPY dizisinin 4. bölümünde yayınlanan bölünmüş Türkiye haritası denetimin düzeyi konusunda akıllarda soru işareti oluşturdu.

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Netflix'te harita küstahlığı: MOSSAD dizisinde Türkiye’yi böldüler

Türkiye’de milyonlarca abonesi olan ve RTÜK denetiminde yayın yapan Netflix büyük bir skandala imza attı. Daha önce birçok dizide Türklere ve Müslümanlara yönelik negatif diyalog ve sahnelere yer veren platformda şimdi de Türkiye’nin toprak bütünlüğü hedef kadındı. Netflix’te yayınlanan ve Suriye’deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY dizisinin 4. bölümünde bölünmüş bir Türkiye haritası ekranlara yansıtıldı.

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