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Hayat

Nihayet "100" dedi

Albayrak grubunun çıkardığı Nihayet dergi 100. sayısıyla okurunu selamladı.

04:00 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Nihayet 100. sayısı

Nihayet 100. sayısı

Her ay günlük hayatın sosyolojisine dair farklı başlıklar üzerine çalışan Nihayet, ıoo. sayısında şehirlerle beş duyu üzerinden kurduğumuz ilişkiyi masaya yatırdı. Şehirleri görmek, işitmek, koklamak, dokunmak ve tatmak bağlamında modern insanın dönüşümüne dikkat çeken dosya, özellikle Kahramanmaraş depremlerinden sonra şehre olan bakışımızın değiştiğine vurgu yapıyor. Dosya, Kübra Kuruali Yaşar'ın Vedat Ozan'la yaptığı söyleşi ile açılıyor. Ozan, şehirlerin karakterinin değiştikçe kokularının da değiştiğine dikkat çekiyor.

Şehre dokunmak

Hasan Harmancı, şehirle özdeşleşmiş tatların mekânlar üzerindeki etkisine odaklanırken, sanatçı ve mimar Sinan Logie, Merve Akbaş'a verdiği söyleşide kentlere ayaklarımızla dokunduğumuzu söylüyor. İbrahim Nacak ise "Duyusal Duyarsızlığı Aşmanın Bir Yolu Olarak Şehre Dokunmak" başlığı altında konuyu irdeliyor. Son olarak yeni kitabı Taşı Taşırmak üzerinden Süleymaniye'ye ve tabii şehre dokunmanın, görmenin bize neler getirdiğini veya götürdüğünü Ahmet Murat Nihayet ekibine anlatıyor. Nihayet'in Kayıtlar, Hayat Memat ve Kültür Atlası sayfalarında da okuru birbirinden önemli yazılar bekliyor. Nihayet'i Türkiye'nin her yerinde gazete bayileri, seçkin kitabevleri ve zincir mağaza marketlerde bulabilir.


#Nihayet
#dergi
#100. sayısı
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