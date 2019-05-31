​Nusret'in videosuna İzzettin Usta'dan israfsız karşılık

Nusret Gökçe, bugüne kadar paylaştığı videolarla milyonlarca beğeni yağmuruna tutulsa da son paylaşımıyla takipçilerini kızdırdı. Instagram'da 22 milyon takipçisi olan Nusret, meyveleri havada bıçakla kesip atarak şov yaptı. Bir sürü meyveyi ziyan eden Nusret Gökçe'nin videosu yaklaşık 10 milyon kez tıklandı. Takipçileri ünlü işletmeciye "çok iyi hoşsun ziyan etme", "nimetle alay edilmez" gibi yorumlar yaparak tepki gösterdi.

İşte Nusret Gökçe'nin tepki çeken o videosu:

Bu gönderiyi Instagram'da gör Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)'in paylaştığı bir gönderi ( 28 May, 2019, 3:28öö PDT ) REKLAM

Nusret'in videosuna İzzettin Oral'dan israfsız karşılık

Nusret'in videosuna karşılık olarak Hasan Usta Kebap'ın ortaklarından İzzettin Oral bir video çekti. Ananas, muz, karpuz gibi meyveleri Nusret gibi havada yakalayan fakat ziyan etmeyen Oral, hepsini güzelce dilimleyerek servise hazırladı. Takipçiler, İzzettin Oral'ın videosuna "Ziyan edilmeden yapılan gönderi helal olsun", "Abi Nusret'i geçtin", "Nusret'e gönderme galiba" gibi yorumlar yaptı.

İzzettin Oral'ın o videosu: