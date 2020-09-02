Öksürüğün bir hastalık olmadığını söyleyen doktorlar, boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizması olduğunu söylüyor. Fakat inatçı öksürük bazı hastalıkların habercisi de olabilir.

Öksürük neden olur?

Öksürüğün pek çok nedeni olabilir. Nezle ve grip, farenjit, astım, geniz akıntısı, reflü, kalp yetmezliği, tüberküloz, akciğerde sıvı toplanması gibi hastalıklar kuru öksürüğe neden olabilir. Sinüzit, bronşit veya sigara içimi ise balgamlı öksürüğe yol açabilir. Ayrıca; kronik kulak problemleri, uzun süre kullanılan tansiyon ilaçları ve sigara da öksürük nedenleri arasındadır. Zaman zaman öksürüğün nedeni psikolojik de olabilir. Fakat geçmeyen bir öksürük ise dikkatli olmakta faysa var.

SAĞLIK Öksürük evde geçmiyorsa...

Öksürüğün süresi ve şekli nedeninin saptanması konusunda çok önemli

Geceleri ortaya çıkan, kuru ve balgamsız öksürük genellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonuna ya da alerjiye bağlı.

Geniz akıntısı, sinüzit ve gastroösefageal reflüye bağlı öksürükler çocuk uykuya daldıktan hemen sonra başlamakta.

Egzersiz, hareket, gülme ve ağlama ile artan öksürük astıma işaret etmekte.

Kaba, boğuk, havlar tarzda öksürük krupta görülmekte.

Gürültülü, metalik öksürük trakeit denilen solunum yolu enfeksiyonu göstergesi olabilmekte.

Boğmacada öksürük nöbet şeklinde ve haykırır tarzda.

Pnömoni (zatürre) ve tüberkülozda öksürük kuru olur.

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Bronşiektazi, akciğer apsesi, kistik fibrozis gibi akciğer hastalıklarında öksürük balgamlı olur.

Siz yine de öksürük deyip geçmeyin ve kontrollerinizi yaptırın.

Geçmeyen öksürükler için doktora gözükmekte fayda var.

SAĞLIK Öksürüğe iyi gelen formül

Peki, öksürüğe ne iyi gelir, ne geçirir?

Öncelikle öksürüğünüzün neden olan durum tam olarak teşhis edilmeli. Öksürüğe neden olan en önemli durumun solunum yolu enfeksiyonları olduğu düşünülürse, bu hastalıklardan korunmak öksürük için de bir önlem olacak. ‘Öksürükten nasıl korunulur? ‘Öksürüğe ne iyi gelir, ne geçirir?' diye soruyorsanız şunları yapabilirsiniz:

Düzenli ve dengeli beslenmek, özellikle kış aylarında yeterli C vitamini almak

Her türlü tozlu ve kirli ortamdan uzak durmak,

Vücut direncini korumak için düzenli spor veya yürüyüş yapmak

Halsiz veya yorgun düşmemek için uyku sürelerine dikkat etmek ve vücudu dinlendirmek,

Bol sıvı almak

Mukus veya balgam üreten bir öksürüğe buharla teneffüs etmek iyi gelebilir. Sıcak bir duş veya banyo yapılması ve banyonun buharla dolması sağlanmalıdır. (Not: Öksürük astımaya bağlıysa bu uygulamayı yapmayın. Zira buhar semptomları daha da kötüleştirebilir.

Meyan kökü balgam söktürücü görevi görür

Zencefil çayı ise boğaz iltihabını yatıştırır.

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Gıcık şeklinde öksürük için ne yapmalı?

Mevsim geçişleri ile beraber paralel olarak hastalıklar da gün yüzüne çıkar. Özellikle havaların ısınıp soğuması ile yaşanan dengesizlik, solunum yolları hastalıklarında yükseliş gösterir. Zaman içerisinde ise bu durum gıcık öksürüğü şeklinde kişiyi uzun bir süre rahatsız eder. Peki, gıcık öksürüğe ne iyi gelir? Nasıl geçer?

- Gerekli durumlarda boğaz mutlaka nemli tutulmalı

- Başta bol su içmek olmak üzere bol sıvı tüketimi önemli

- Aynı zamanda bitkisel çay veya kür tedavisi oldukça etkili

- Gargara yöntemiyle adaçayı kullanılabilir

- Bal ve tarçın karışımı ya da zencefil ile bal karışımı üzerinden tedavi uygulaması bireysel yapılabilir.

HAYAT Kuru öksürük onun belirtisi!

Öksürüğün geçmesi için bulunduğunuz odayı sık sık havalandırmakta fayda var.

Gıcık şeklindeki öksürüğe saydıklarımız iyi gelmez ise şu yöntemler de denenebilir:

Gargara yöntemi: Bir çay kaşığı tuz bir bardak suya koyulur, karıştırılır. Boğazda gargara yapmak gıcık hissini düzeltecek.

Bir çay kaşığı tuz bir bardak suya koyulur, karıştırılır. Boğazda gargara yapmak gıcık hissini düzeltecek. Zencefil ve bal yöntemi: Zencefil ile birlikte bir çay kaşığı bal karışımı boğazdaki gıcık hissine iyi gelecek.

Zencefil ile birlikte bir çay kaşığı bal karışımı boğazdaki gıcık hissine iyi gelecek. Süt ve zerdeçal yöntemi: Bir çay kaşığı zerdeçal süte atılır ve karıştırılır. Bu yöntem de boğazdaki kuru öksürük ve gıcığın geçmesine yardımcı olacak.

Bir çay kaşığı zerdeçal süte atılır ve karıştırılır. Bu yöntem de boğazdaki kuru öksürük ve gıcığın geçmesine yardımcı olacak. Adaçayı ile tedavi: Adaçayı kaynatılır ve tüketilir. Adaçayı tüketilmesi hem boğaza iyi gelecek hem de ağız sağlığını koruyacak. Aynı zamanda adaçayı ile gargara yapmak da boğazdaki gıcık hissini geçirir.

Bal ve tarçın yöntemi: Bir kaşık bal ile biraz tarçın karıştırılıp günde 3 kez tüketilir. Bu şekilde boğaz nemli tutulur ve yumuşamış olacak.

HAYAT Öksürüğün şifresini çözün!

Kuru öksürük nasıl geçer?

Kuru öksürük için evde uygulayabileceğiniz yöntemler var. Boğazı nemlendirmek ve yumuşatmak için bitki çaylarını deneyebilirsiniz. Ihlamur, Ekinezya, Papatya, Adaçayı, Yasemin çayı içmek kuru öksürüğe iyi gelecek bitki çaylarından. Onun yanında ılık su ile bal karışımı ya da süt ile bal karışımı içmek kuru öksürüğe iyi gelen yöntemlerden biri. Kuru öksürük tedavisinde bulunduğunuz odanın kuru ve havasız olması öksürüğü tetikleyeceği için isterseniz oda nemlendirici de kullanılabilir. Oda nemlendirici yoksa odanızı sıklıkla havalandırmanız gerekir.

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HAYAT Öksürük deyip hafife almayın

Gece öksürük krizine ne iyi gelir?

Gece başlayan öksürük, evde doğal ve bitkisel yollardan tedavi etmek mümkün. Birtakım hastalıkların belirtisi olarak kendini gösteren gece öksürüğü, ciddi boyutlarda olmadığı durumlarda evde tedavi ile önlenebilir. Fakat problem, evde uygulanan yöntemler ile geçmiyorsa problemin kaynağının tespit edilmesi ve buna yönelik bir tedavi planı yapılması gerekir.

Alerji ilaçları

Öksürük problemi, alerjiye bağlı bir şekilde gelişmiş ise bu durumda alerji ilaçları reçete edilebilir. Aynı zamanda öksürük şurupları da bu sebeple kendini gösteren öksürük problemine iyi gelir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kullanılacak ilacın doktor tarafından reçete edilmiş olması.

Bol sıvı tüketimi

Gün içerisinde bol su tüketimi, mukusun vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bu da göğüs tıkanıklığı ve öksürük problemini giderir.

Bal

Bal, öksürük baskılayıcı bir ilaç olarak değerlendirilir. Üstelik bu özellikteki ilaçlar yerine doğal bir kaynaktır ve herhangi bir yan etkisi yok. Yatmadan önce tüketeceğiniz bitki çayının içerisine bir miktar ilave edeceğiniz bal, boğazda rahatlama sağlayacak.

Okaliptüs

Yatmadan önce okaliptüs pastili emmek ya da okaliptüs buharı solumak, gece daha rahat bir şekilde uyumaya yardımcı olacak.

Nem

Bulunduğunuz odayı nemlendirmeniz da boğazınızda rahatlama sağlayacak. Bunun için sıcak bir su dolu kabı odada bulunan kaloriferlerin üstüne koyabilirsiniz.