Okula eğlenceli veda sürecek

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF), 28 Şubat'ta Anadolu Üniversitesi'nde kapılarını açıyor. Öğrencilerle sektöründe lider firmaların temsilcilerini buluşturan ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda düzenlenen fuar genç yeteneklerin keşfedilmesi açısından önem taşıyor. Sektöründe lider yüzlerce firmanın, iş dünyasının seçkin isimlerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile sanayi ve ticaret odalarının katıldığı İKAF’24, 28-29 Şubat tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Organizasyona ev sahipliği yapan Anadolu Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, fuara ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Öğrencilerimizin ve gençlerimizin geleceğini eğitimlerinin ilk yıllarından başlayarak planlaması bizim için çok önemli. Ülkemiz her alanda önemli atılımlar yapıyor. Özellikle yapay zekâ alanındaki rekabete dahil olmamız çok önemli. Biz de İKAF 24’te yapay zekâ temasını ön plana çıkardık. Gençlerimizin meslekleri ne olursa olsun bu alanı iyi tanımaları gerekiyor." dedi.