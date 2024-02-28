Okula eğlenceli veda sürecek

Dönem sonu faaliyet haftasında 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk dönemi biterken öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri sağlandı. Dönem sonu faaliyet haftalarında okullarda öğretmenler ve öğrencilerden oluşan heyetin organize edeceği etkinlikler planlanacak. Yapılacak etkinliklerle öğrencilerin dil bilgisel ve hitabet yeteneklerini geliştirmesi, yeteneklerini sergileme fırsatı bulması, paylaşmanın önemini kavraması, takım çalışmasının başarıdaki rolünü öğrenmesi, bilim aktiviteleriyle yeni deneyimler yaşaması, keyifli vakit geçirmesi ve bunlarla beraber okulun sadece akademik başarı için değil, sosyal gelişim için de bir fırsat olduğunu yaşayarak görmeleri sağlanacak.
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26 dakika önce