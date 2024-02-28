|
Hayat

Okula eğlenceli veda sürecek

Millî Eğitim Bakanlığı’nca bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinden önceki son haftada düzenlenen “Dönem sonu faaliyet haftası”nın bundan sonraki tüm yarıyıl ve yılsonu tatillerinden önceki son hafta yapılması planlanıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:35 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Dönem sonu faaliyet haftasında 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk dönemi biterken öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri sağlandı. Dönem sonu faaliyet haftalarında okullarda öğretmenler ve öğrencilerden oluşan heyetin organize edeceği etkinlikler planlanacak. Yapılacak etkinliklerle öğrencilerin dil bilgisel ve hitabet yeteneklerini geliştirmesi, yeteneklerini sergileme fırsatı bulması, paylaşmanın önemini kavraması, takım çalışmasının başarıdaki rolünü öğrenmesi, bilim aktiviteleriyle yeni deneyimler yaşaması, keyifli vakit geçirmesi ve bunlarla beraber okulun sadece akademik başarı için değil, sosyal gelişim için de bir fırsat olduğunu yaşayarak görmeleri sağlanacak.



Öğrencileri sektöründe lider firmalarla buluşturan İç Anadolu Kariyer Fuarı kapılarını açıyor
Öğrencileri sektöründe lider firmalarla buluşturan İç Anadolu Kariyer Fuarı kapılarını açıyor

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF), 28 Şubat'ta Anadolu Üniversitesi'nde kapılarını açıyor. Öğrencilerle sektöründe lider firmaların temsilcilerini buluşturan ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda düzenlenen fuar genç yeteneklerin keşfedilmesi açısından önem taşıyor. Sektöründe lider yüzlerce firmanın, iş dünyasının seçkin isimlerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile sanayi ve ticaret odalarının katıldığı İKAF’24, 28-29 Şubat tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Organizasyona ev sahipliği yapan Anadolu Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, fuara ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Öğrencilerimizin ve gençlerimizin geleceğini eğitimlerinin ilk yıllarından başlayarak planlaması bizim için çok önemli. Ülkemiz her alanda önemli atılımlar yapıyor. Özellikle yapay zekâ alanındaki rekabete dahil olmamız çok önemli. Biz de İKAF 24’te yapay zekâ temasını ön plana çıkardık. Gençlerimizin meslekleri ne olursa olsun bu alanı iyi tanımaları gerekiyor." dedi.


#Eğitim
#Aktüel
#MEB
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Batman Ramazan İmsakiyesi 2024 İftar Saati, Sahur Vakti