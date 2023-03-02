OMÜ'de hasta verileri dijital sisteme taşınıyor

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki iş süreçlerinde hız ve verimliliği artırmak, kağıt ve belge giderlerini sıfırlamak, İnsan kaynaklı hataları minimuma indirmek amacıyla kiosk sisteminin kurulduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "OMÜ Tıp Fakültesinde dijitalleşme serüveninin bir aşamasını geride bırakmış olduk. Buradaki temel amaç, veriye hızlı erişim ve verinin işlenmesine imkan sağlamak. İnsan kaynağını, onurunu koruyarak, insanın kendi işini kimseyle muhattap olmadan görebileceği bir sistem kurmaktı. Bunun ilerleyen aşamaları hastane yönetiminin bütünüyle dijitalleştirilmesi, kağıtsız hastaneye geçmek, hekimlerimizin dışarıdan kendi hastasına ulaşabilmesi" diye konuştu.





Hekime ulaşıldığında eş zamanlı olarak veriye ulaşıp veri üzerinden yorum yapabilmesinin hem hekimleri rahatlatacağını hem de hastanın teşhis ve tedavisindeki hizmet kalitesini arttıracağını dile getiren Prof. Dr Ünal, "Bundan sonra ortaya koyacağımız özellikle klinik araştırmalarıyla hastanenin elindeki veya başvuran hastalarımızdan hareketle bölgeyle alakalı araştırma da yapılabilir hale gelecek. Veri işlemeciliğini burada önemsiyoruz" dedi.





Hasta bilgilerine eş zamanlı erişim

Kiosk sistemleri ile hemşirenin ve sekereterin yükünün hafifletileceğini söyleyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal şunları ifade etti:

"Sekreterle muhattap olmaksızın ya da sekreterin yükünü hafifletecek olan sistem, hastayı kendi işini kendi görebilir hale getirecek. Hasta cep telefonundan durumunu görebilecek, sıra alabilecek, aldığı randevuyu iptal edecek. Burada amaç, insan faktörünü düşünmek suretiyle işi kolaylaştırmak, insanın yükünü hafifletmek. Bunun ikinci bir aşaması daha olacak. Özellikle de hemşirelik hizmetlerinde tabletleri kullanmak suretiyle verinin doğrudan dataya yazılması, kağıdın olabildiğince düşürülmesi. Aslında burada sıfır kağıt kullanma diye bir ifade kullanıyoruz ama bu biraz zaman alacak. Dolayısıyla eş zamanlı olarak yapılan bir takım tetkikler sunucuya yazılmak suretiyle süreç yükü de düşürerek, hemşirenin üzerindeki yükü de düşürecek hem de hastayla ilgili yapılan işlemlerin eş zamanlı olarak bütün tarafların görebileceği hale getirilecek. Bu anlamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz."





Veriler tıp eğitiminde de kullanılabilir



