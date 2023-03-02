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Hayat

OMÜ'de hasta verileri dijital sisteme taşınıyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, sıfır kağıt kullanımı sloganıyla, kiosk sistemine geçiş yaptı. Hayata geçirilen sistem sayesinde hastalar randevularını mobil cihazlarından ya da polikliniklerde yer alan kiosk sistemleri üzernden alabilecek. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Sistem sonrasında hastane yönetiminde hedefimiz, bütünüyle dijitalleşmek ve kağıtsız hastaneye dönüşmek" dedi.

11:53 . 2/03/2023 Perşembe
DHA
Yavuz Ünal

Yavuz Ünal

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki iş süreçlerinde hız ve verimliliği artırmak, kağıt ve belge giderlerini sıfırlamak, İnsan kaynaklı hataları minimuma indirmek amacıyla kiosk sisteminin kurulduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "OMÜ Tıp Fakültesinde dijitalleşme serüveninin bir aşamasını geride bırakmış olduk. Buradaki temel amaç, veriye hızlı erişim ve verinin işlenmesine imkan sağlamak. İnsan kaynağını, onurunu koruyarak, insanın kendi işini kimseyle muhattap olmadan görebileceği bir sistem kurmaktı. Bunun ilerleyen aşamaları hastane yönetiminin bütünüyle dijitalleştirilmesi, kağıtsız hastaneye geçmek, hekimlerimizin dışarıdan kendi hastasına ulaşabilmesi" diye konuştu.


Hekime ulaşıldığında eş zamanlı olarak veriye ulaşıp veri üzerinden yorum yapabilmesinin hem hekimleri rahatlatacağını hem de hastanın teşhis ve tedavisindeki hizmet kalitesini arttıracağını dile getiren Prof. Dr Ünal, "Bundan sonra ortaya koyacağımız özellikle klinik araştırmalarıyla hastanenin elindeki veya başvuran hastalarımızdan hareketle bölgeyle alakalı araştırma da yapılabilir hale gelecek. Veri işlemeciliğini burada önemsiyoruz" dedi.


Hasta bilgilerine eş zamanlı erişim

Kiosk sistemleri ile hemşirenin ve sekereterin yükünün hafifletileceğini söyleyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal şunları ifade etti:

"Sekreterle muhattap olmaksızın ya da sekreterin yükünü hafifletecek olan sistem, hastayı kendi işini kendi görebilir hale getirecek. Hasta cep telefonundan durumunu görebilecek, sıra alabilecek, aldığı randevuyu iptal edecek. Burada amaç, insan faktörünü düşünmek suretiyle işi kolaylaştırmak, insanın yükünü hafifletmek. Bunun ikinci bir aşaması daha olacak. Özellikle de hemşirelik hizmetlerinde tabletleri kullanmak suretiyle verinin doğrudan dataya yazılması, kağıdın olabildiğince düşürülmesi. Aslında burada sıfır kağıt kullanma diye bir ifade kullanıyoruz ama bu biraz zaman alacak. Dolayısıyla eş zamanlı olarak yapılan bir takım tetkikler sunucuya yazılmak suretiyle süreç yükü de düşürerek, hemşirenin üzerindeki yükü de düşürecek hem de hastayla ilgili yapılan işlemlerin eş zamanlı olarak bütün tarafların görebileceği hale getirilecek. Bu anlamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz."


Veriler tıp eğitiminde de kullanılabilir


Hayata geçirilen sistem ile hekimlerin hasta bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşabildiğini ve gerekli yönlendirmeleri yaptığnı söyleyen Rektör Prof. Dr. Ünal, "Hekimlerimizin bilgisayar başında ya da kağıt üzerinde hastanın bilgilerini görme ihtiyacı olmayacak. Her yerden hastaya ulaşabilecek. Hoca asistanını, intörnünü ya da hemşireyi yönlendirme imkanına sahip. Bu da arkadaşlarımıza hizmet kalitesini arttıracak ciddi bir vakit kazandırdı. Özellikle hekim tarafında büyük bir rahatlık oluşturdu. Aynı rahatlık hasta tarafına da yansımış olacak. Hekim hastanın geçmiş hikayesini de görebiliyor. Dolayısıyla hastayla ilgili daha rahat ve isabetli kararlar vermesini sağlıyor. Sistemin bize sağladığı önemli bir yönü daha var. Teşhis ve tedavideki bazı örneklerin, tıp fakültesinin eğitiminde kullanılmasını arzu ediyoruz. Özel tetkik ve ameliyatlar eğitim için kullanılabilecek" ifadelerini kullandı.

#Dijital Dönüşüm
#kağıt
#Omü
#OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal
#Tıp Fakültesi
2 saat önce
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OMÜ'de hasta verileri dijital sisteme taşınıyor
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