Önce İnsan Derneği Ramazan ayı ardım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor

Önce İnsan Derneği Genel Başkanı Nuray Canan Songür, Ramazan ayı yardım çalışmaları kapsamında açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Kumanyalarımızın içerisinde birer kiloluk un, yağ, şeker, çay, pirinç, bulgur, makarna, salça, kuru fasulye, nohut, mercimek ve hurmadan oluşan gıdalardan oluşan ürünler bulunmaktadır. Hayırseverlerimiz 100 TL‘lik bağışla muhtaç bir aileye bu temel gıda malzemelerinden oluşan Ramazan Kumanyasının ulaşmasına vesile olabiliyorlar.

Yine hayırsever kardeşlerimizin desteğiyle aylık kumanya yardımının dışında evine ekmek alacak dahi imkanı olmayan kimsesiz mazlumlara yönelik, aylık ekmek yardım kampanyamız bulunmaktadır.

Önce İnsan Derneği, Ramazan ayı boyunca muhtaç ve yetim annelerine yönelik yardım faaliyetlerine ara vermeksizin devam ediyor.

Aylık 90 tl’lik yardımla bir ailenin aylık ekmek ihtiyacını karşılayabilmekteyiz

Bu yardıma son günlerde olan ilgi bizleri çok memnun ederken, medyadan yaptığımız çalışmalarımızı duyan muhtaç ailelerin artan yardım istekleri ve çağrıları ’da Ülkemiz ’de hala ulaşmamızı bekleyen ne kadar çok insanların var olduğunu gösteriyor.

Biliyorsunuz Ramazan ayı demek, Kuran demek.

Yüce kitabımız Kuranı Kerimin indiği ve Efendimiz A.S Hz Cibril A.S ile karşılıklı Kuranı Kerim okuyup mukabele ettiği bu güzide ayda evinde Kuranı Kerim olmayan ve alacak gücü bulunmayan kardeşlerimize ’de Kuranı Kerim dağıtımına karar vermiştik.

30 tl bağışla destek olan hayırseverlerimizin adına her aileye bir Kuranı Kerim dağıtarak Kuranı Kerim girmeyen hane kalmasın projesiyle dağıtımlarımıza ramazan ayı vesilesiyle hızlandırarak artırmaktayız.

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Rahmet, mağfiret ve infakın en güzel tecelli ettiği bu ramazan ayında derneğimize zekat ve fitre yardımlarını ulaştıran hayırseverlerimizin yardımlarını ’da yetimlere ve muhtaç ailelere teslim ederek mazlumlara hizmet etmiş olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.

Korona Virüs Salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlılarımıza maske yardımı, dezenfektan ve temizlik malzemesi gibi yardımlarla onları desteklerken aynı zamanda onların market ve çeşitli alışveriş ihtiyaçlarını ’da karşılamaktayız.

Hayırseverlerin destekleriyle kampanyaları her geçen gün artırarak daha fazla mazluma ve yetime ulaşılıyor.

Maddi durumu yerinde olmayıp aylardır tedavi edilmeyi bekleyen hastalarımıza ’da ilaç , tedavi masraflarını karşılamakla beraber evinde yatağa mahkum kalan hastalarımızın maddi manevi her tür bakım ve desteği karşılanmaktadır.

Önce İnsan Derneği olarak gerek yurt içinde yapmış olduğumuz bu yardımların dışında, Suriye sınırında ’ki gerek mülteci kamplarında gerekse Suriye’deki güvenli bölgede bulunan çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren muhacir kardeşlerimize destek olma çabamızı arttırarak sürdürüyoruz.

Özellikle de yıllardır sınır bölgelerindeki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren ailelerin hiçbir geçim kaynağı olmaması sebebiyle ihtiyaçları olan temel gıda malzemelerini dahi temin edemiyor, yetersiz ve sağlıksız beslenmeleri sebebiyle birçoğu hasta ve bakıma muhtaç duruma düşüyor.

Ramazan ayı vesilesiyle Suriye’nin kuzey bölgesinde kamplarda kalan kardeşlerimize ikram ettiğimiz sıcak iftar yemeğiyle onlarla aşımızı paylaşarak bunun sevincini yaşıyoruz.

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İftar paketlerimizin içerisinde pilav, tavuk, ayran, salata ve ekmekten oluşan buna benzer çeşitli menüler belirledik ve haftalık 400 aileye sıcak iftar yemeği ikramında bulunurken hamd olsun her geçen gün bu sayımız artmaya devam etmektedir.

Hayırseverlerimizin desteğiyle hazırladığımız sıcak yemeklerle, çadır kentteki mağdurlara sıcak iftar yemeği ikramında bulunarak ümmet olmanın bilinci ve sorumluluğuyla muhacir kardeşlerimiz için Ramazan ayı boyunca bu iftarlarımızı devam ettireceğiz.

Hayırseverlerimiz 10₺ bağışla güvenli bölgeye sığınmış bir savaş muhaciri kardeşimizi iftar ettirirken gerek yurt içindeki yetim çocuklara, gerekse çadır kentteki mülteci çocuklarımız için 150₺ bağışta bulunarak bayramlık giysi ve ayakkabı hediye edilmesine vesile olarak bir nebze de olsa çocukların bayram sevincine ortak olabilirler.

Önce insan derneğimize gerek maddi yardımlarıyla desteği esirgemeyen gerekse gönüllü olarak bu zor günlerde bize katırlarak yardım eden destekçilerimize sonsuz teşekkürler ediyorum.

Rabbim Ümmeti Muhammedin hayırsever evlatların yüzüne iki cihanda ’da ak eylesin inşallah. "