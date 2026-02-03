ÖNDER'den 81 ilde kan bağışı kampanyası

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türk Kızılay iş birliğiyle Türkiye çapında anlamlı ve güçlü bir iyilik hareketine imza atıyor. “İyilik kanımızda var” sloganıyla hayata geçirilen kan bağışı kampanyası kapsamında, 81 ilde binlerce gönüllü aynı amaç etrafında buluşuyor.

ÖNDER, Türkiye’nin 81 ilinde ve ilçelerindeki 680 imam hatip derneği ile birlikte Türk Kızılay iş birliğinde kan bağışı kampanyasını hayata geçirdi. İnsan hayatını merkeze alan bu büyük seferberlik; yalnızca bir kan bağışı çalışması olmanın ötesinde, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve kalıcı bir gönüllülük kültürü oluşturmayı hedefliyor.

680 derneğimizle Bismillah diyoruz

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, ne zaman bir ihtiyaç olsa bu ülkenin, bu milletin birbiriyle kenetlendiğini belirterek yakın geçmişte bunun onlarca örneğinin görüldüğünü söyledi.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan

Pandemi döneminde okullar, dernekler ve ailelerin katılımıyla Türk Kızılay iş birliğinde kan bağışı kampanyası başlattıklarını, depremde ise Türkiye tek yürek sloganı etrafında kenetlendiklerini belirten Ceylan, “Bugün de iyilğin, merhametin ve birlikteliğin esas olduğu bir programa bismillah diyoruz. 4.552 imam hatip okulumuzla 1,5 milyonluk bu büyük ailenin mensupları şimdiden hazır olsunlar. Bugün 680 derneğimizle birlikte kan bağışı kampanyamıza bismillah diyor” dedi.

Kalıcı bir iyilik hareketi başlatıyoruz

Açılış konuşmasından sonra basın açıklamasını yapan ÖNDER Genel Başkanı Ceylan özetle şunları söyledi: Bizler, iyiliği, dayanışmayı ve insan hayatını her şeyin üzerinde tutmayı şiar edinmiş bir camianın mensuplarıyız. Bu seferberliği yalnızca bir kampanya olarak değil; uzun vadeli ve düzenli bir kan bağışı kültürünün oluşmasına vesile olacak güçlü bir toplumsal çağrı olarak görüyoruz. 81 ilde eş zamanlı yürütülecek bu çalışma ile ülkemizin dört bir yanında kalıcı bir iyilik hareketi başlatmayı hedefliyoruz. İmam hatip mezunlarımızı ve mensuplarımızı kapsayan geniş gönüllü ağımız aracılığıyla düzenli, planlı ve sürdürülebilir bir bağış süreci oluşturmayı hedefliyoruz.

Her bağışçımız adına üç fidan

Gerçekleştirilecek çalışmalarla düzenli bağış alışkanlığını teşvik etmeyi; her bağışın üç hayat kurtardığı bilincini yaygınlaştırmayı ve bu bilinci kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Türk Kızılay’ımız tarafından her bağışçımız adına dikilen üç fidanla da çevre ve doğaya olan duyarlılığımızı ortaya koyacağız. Bu kampanyanın sağlık sistemine katkı sunmanın ötesinde, ülkemizde örnek bir dayanışma ve iyilik hareketine dönüşmesini arzu ediyoruz.

Bizler, bu anlamlı seferberlik vesilesiyle başta imam hatip camiamız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kan bağışına destek olmaya davet ediyoruz. Gelin, iyiliği birlikte büyütelim. Gelin, bir ünite kan bağışı ile üç cana umut, doğaya da nefes olalım.

Tek sefere mahsus değil

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç da bugün insan hayatını merkeze alan çok önemli bir iş birliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç ve ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan

Türk Kızılay’ın sadece insandan elde edilen kanı, 2010’lu yıllardan itibaren tüm hastanelere sevk etme gayretiyle çalışan, güvenli kan temininde bulunan bir kurum olduğunu hatırlatan Koç, “Her gün 10 bin üniteyi, 1500 hastaneye iletmemiz gerekiyor. O sebeple kan bağışçılığı tek bir sefere mahsus olan bir iş değil. Bunun farkına varmamız gerekiyor ve her birimiz aynı zamanda kan bağışı gönüllüsü olmamız gerekiyor. Bugün 81 ilde, 680 dernekle iki hafta boyunca süreceği kampanyayı başlatıyoruz” diye konuştu.

Çok önemli bir hayır işi

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ise bugün yüzlerce hastanede binlerce insanın kan bağışı beklediğini belirterek, “İyilik Kanımızda Var” projesinin çok kıymetli ve değerli olduğunu söyledi. Kan bağışı yapmanın önemli bir hayır işi olduğunu kaydeden Alkan sözlerini şöyle sürdürdü: Kur’an-ı Kerim’de de Rabbimiz hayırda birbirimizle yarışmanın önemli olduğunu, bir can kurtarmanın bütün insanlığı kurtarmak olduğunu emreder. Bu sebeple de projenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tüm Türkiye çapında uygulanması da gençliğimizde iyilik hareketi başlatması açısından hayırlı bir iştir.

81 İlde 680 dernek katılıyor

ÖNDER’in Türkiye geneline yayılan teşkilat yapısı ve güçlü gönüllü ağı ile Türk Kızılay’ın kurumsal tecrübesini buluşturan kampanya, ülkenin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülüyor. 81 ildeki 680 imam hatip derneği de imam hatip okullarındaki öğretmenler, yöneticiler ve ailelerin katılımıyla kampanyaya iştirak ediyor. Bu süreçte imam hatip camiası başta olmak üzere, her yaştan gönüllü, bir damla kanla bir cana umut olmanın sorumluluğu ile kampanyaya katılıyor.

Güçlü toplumsal dayanışma

Kampanya kapsamında düzenli kan bağışının önemine dikkat çekiliyor, toplumda farkındalık oluşturulması ve bu bilincin kalıcı hale gelmesi amaçlanıyor. Yapılacak her bağış, yalnızca sağlık sistemine katkı sunmakla kalmayacak; aynı zamanda kardeşlik, merhamet ve paylaşma duygularını da pekiştirecek. Kampanyada gönüllülük ruhuyla atılacak her adımın, daha güçlü bir toplumsal dayanışmaya dönüşmesi bekleniyor. “İyilik Kanımızda Var” diyerek yola çıkan bu büyük buluşma, Türkiye’nin dört bir yanında iyiliği ve umutları çoğaltmayı hedefliyor.







