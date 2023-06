ÖNDER'in düzenlediği 'Peygamberim Önderim Kırk Hadis-i Şerif ve 7. Her Kitap Yeni Bir Hayat Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından İstanbul’da eğitim alan imam hatip ortaokulu ve lisesi öğrencileri için düzenlenen iki yarışma finale erdi. 7. Peygamberim Önderim Kırk Hadis-i Şerif ve 7. Her Kitap Yeni Bir Hayat Kitap Okuma Yarışmaları ödülleri sahiplerini buldu. Programların ödül töreni ise Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı. Programa ödül alan öğrenciler, öğretmenleri, aileler, eğitimciler ve protokol üyeleri iştirak etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da Peygamber Efendimizin hayata bakışını tanımanın gençlerin gelecek hayatlarına doğru yürüyüşlerinde bir rehber olacağını söyledi. ÖNDER’in de gençlere bu rehberlikte çalışmalarıyla eşlik ettiğini kaydeden Yazıcı, “Hepimizin amacı gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi, yapılacak tüm çalışmalar çok kıymetli. Gençlerimizin özellikle kitapla buluşmaları, hayatlarının dinimizin ilk emri olan oku ile anlam bulması ve ilahi mesajları hayatlarına dahil etmesi çok kıymetli. Ben her okunan kitabın çocuklarımızın hayatında ayrı bir değer olduğuna inanıyorum. Yaşamlarını zenginleştiren onları çok yönlü hayata hazırlayan çok önemli unsur olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Her biriniz birer elçi oldunuz

Her Kitap Yeni Bir Hayat Kitap Okuma Yarışması Genel Koordinatörü Galip Uslu ise, yarışmada bütün kitapların yalnızca bir kitabın daha iyi anlaşılması için okunur şiarı ile hareket ettiklerini ve okudukları her kitapta o bir kitabın izini sürdüklerini söyledi. Buldukları izleri sabırla ve büyük bir titizlikle takip ettiklerini kaydeden Uslu, “O bir kitabın etrafında kenetlenerek ve oku emrinin muhatabı olarak ona yakınlaşmayı umduk. Sizler, her biriniz işte bu yakınlaşmanın canlı tanıkları ve etrafınızdakileri bu hayra davet eden birer elçi oldunuz. Bu bilinçli ve özel toplulukla beraber olmak hep güzel ve bereketli oldu” diye konuştu.