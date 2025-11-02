Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
"Örgücü bayan" el emeği ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlayacak

"Örgücü bayan" el emeği ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlayacak

17:172/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Konya'da 75 yaşındaki Hatice Urgancı, el emeği örgü ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlamak için aralıksız çalışıyor.
Konya'da 75 yaşındaki Hatice Urgancı, el emeği örgü ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlamak için aralıksız çalışıyor.

Konya'da 75 yaşındaki Hatice Urgancı, el emeği örgü ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlamak için aralıksız çalışıyor. Yaptığı örgü yelek, çanta, bebek ve cüzdanların gelirini kaldığı huzurevine bağışlamak isteyen Urgancı, hem üretmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu devam ettirmek için var gücüyle çalışıyor.

Konya'da 75 yaşındaki Hatice Urgancı, el emeği örgü ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlamak için aralıksız çalışıyor. Hatice Urgancı, yengesinin yönlendirmesiyle küçük yaşlarda örgü örmeye başladı. Zamanla yeteneğini geliştiren Urgancı, yaptığı ürünleri etrafındakilere hediye ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Bir süredir Konya Sille Meliha Ercan Huzurevi'nde kalan Urgancı, örgü işlerine burada da devam ediyor. Huzurevi sakinleri tarafından "örgücü bayan" olarak adlandırılan Urgancı, arkadaşlarına el emeği ürünlerini hediye ediyor. Yaptığı örgü yelek, çanta, bebek ve cüzdanların gelirini kaldığı huzurevine bağışlamak isteyen Urgancı, hem üretmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu devam ettirmek için var gücüyle çalışıyor.

Örgü örmek bana rahatlık ve mutluluk veriyor

Vaktinin çoğunu örerek geçiren Urgancı, yaptıklarının beğenildiğini, bu durumun kendisini motive ettiğini söyledi. Hayatı boyunca bir şeylerle ilgilenmenin kendisine huzur verdiğini anlatan Urgancı, bu yüzden kendisini en çok mutlu eden örgüyü elinden hiç bırakmadığını dile getirdi. Urgancı, insanlara hediye vermenin, onları mutlu etmenin içini huzurla doldurduğunu belirterek, "Yılların emeğiyle kazandığım bu beceriyi iyilik için kullanmak istiyorum. Örgü örmek bana rahatlık ve mutluluk veriyor. Bazı acıları unutturuyor, terapi gibi geliyor. Örgü örerken adeta dünyadan soyutlanıyorum, hiçbir şey düşünmüyorum. Kafamın dinlendiğini hissediyorum." ifadelerini kullandı. Yaparken zorlanmadığı el işini kendisinden öğrenmek isteyenlerin de olduğunu vurgulayan, Urgancı, şöyle konuştu: "Yaparken de öğretirken de zevk alıyorum. Şimdi ürünlerimin gelirini huzurevine bağışlamak istiyorum. Benim ihtiyacım, beklentim yok. Karşılık bekleyerek yapmıyorum. Kaldığım yere katkım olsun istiyorum. Üretmeyi, ürettiklerimi hediye vermeyi çok seviyorum. Buraya çok alıştım, kendi evim gibi hissediyorum. Yola çıktığımızda, gelmek için gün sayıyorum. Kendi evime gittiğimde burayı özlüyorum." Hatice Urgancı, çevresindekilere de üretmenin güzelliklerini anlatmaya ve örnek olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.



#Hatice Urgancı
#Örgücü bayan
#Konya örgü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kasım ayında temettü veren hisseler hangileri? İşte şirketlerin temettü ödeme detayları