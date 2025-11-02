Yeni Şafak
Endonezya Uluslararası Evcil Hayvan Fuarı

17:092/11/2025, Pazar
AA
Endonezya'nın Banten eyaletine bağlı Tangerang kentinde "Endonezya Uluslararası Evcil Hayvan Fuarı" düzenlendi. Endonezya ve yurtdışından 300'den fazla katılımcının yer aldığı fuara evcil hayvan sahipleri, hayvan toplulukları ve sektör profesyonelleri ilgi gösterdi. Farklı türdeki hayvanların sergilendiği fuarda, kelebekler ve yaprak böcekleri ziyaretçilerden ilgi gördü.

