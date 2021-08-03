Bakan Çavuşoğlu ile görüşen oyuncu Emre Kınay: Ülkeler Türkiye'ye uçak vermemiş sadece rüzgar yapmışlar

Son bir haftada 32 ilde 150'den fazla noktada orman yangını çıktı. Alevlerin birçoğu kontrol altına alınırken, Antalya ve Muğla'nın çeşitli noktalarında 10'a yakın yangın etkisini sürdürüyor.

Yangınların söndürülmesi için verilen mücadelede; 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi, yaklaşık 4 bin 800 personelin görev yapıyor.

Sosyal medyada ise, muhalefet partilerinden sanatçılarına birçok isim, Türkiye'yi hedef alarak dünyaya şikayet ediyor.

Buna son örnek bir dönem İYİ Parti'den siyasete atılan oyuncu Emre Kınay oldu.

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Kınay, sosyal medya hesabından paylaştığı videosunda, orman yangınları için hükümeti suçlayıp, oy veren vatandaşa da 'koyun' benzetmesinde bulundu.

Kınay, "Farkında değil misiniz? Bu millet koyun mu? Niçin gıkını çıkarmıyor kimse? Utanın artık ya, yeter" ifadelerini kullandı.

HAYAT Oyuncu Emre Kınay haddini aştı: Orman yangınları sonrası vatandaşa koyun benzetmesi yaptı

"Uçakları Türkiye'ye vermemişler sadece rüzgar yapmışlar açıkçası"

Tepki çeken paylaşım sonrasında yeni bir açıklama yapan oyuncu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini aradığını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun çok kıymetli bir insan olduğunu ifade eden Kınay, "Bu hezeyana nezaketle telefonla cevap vermesi bile onun üslubunun ne kadar doğru ve düzgün olduğundan ve uzlaşma metodunu benimsediğinden... Kaldı ki yanan yerlerden bir tanesi kendi köyü. Dün söyleyemediğim bugün söyleyeceğim şey bakan beyin bana sağ olsun kıymet verip arayıp söylediği şey, ülkelerin verdiği sözleri yerine getirmediğiydi." dedi.

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Bakan ile görüşmesi sonrası, Yunanistan'ın yangın uçaklarını vermek için teklif yaptığını fakat daha sonra vermediğini ifade eden Kınay, "Bakan Çavuşoğlu, meslektaşı ile konuştuğunda vermemişler uçakları sadece rüzgar yapmışlar açıkçası." ifadelerini kullandı.

Kınay sözlerinin devamında ise, "İtalya, Sicilya Adası'nda çıkan yangın sonrası vereceği uçaktan vazgeçmiş. İspanya, Hırvatistan'dan bir grup uçak gelmiş. Mevlüt Bey'in verdiği bilgi 18 yangın uçağının çalışmaya başladığı ile ilgiliydi. Sonuç itibarıyla 5-6 gün sonra da olsa uçakların gelmesi ve aktif olarak söndürmeye katılması önemli." şeklinde konuştu.

Bakan ile görüşmesi sonrasında kendisine yöneltilen "çark etti" eleştirilerine de yanıt veren Kınay, "Kimseye karşıt değilim kimseye yandaş değilim. Gördüğümü soruyorum sadece." dedi.