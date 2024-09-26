Otomobil alt geçide düştü: 3 ölü

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Eşrefpaşa'daki 648 Sokak'tan İkiçeşmelik yönüne giden Sibel Bulut'un (42) kullandığı 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobilde arka koltukta oturan Sadiye Bulut (72), Samire Kaya (48) ve Gülistan Fidan'ın (48) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak otomobilden çıkarılan sürücü ile Fatma Öner (35), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ölenlerin olay yerine gelen yakınlarını polis ekipleri teskin etmeye çalıştı. Ev hanımı olan kadınların ameliyat olan bir yakınlarını ziyaret etmek için gittikleri hastaneden döndükleri, arka koltukta oturanların emniyet kemerlerinin takılı olmadığı öğrenildi.