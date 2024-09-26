EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Otomobil alt geçide düştü: 3 ölü

Otomobil alt geçide düştü: 3 ölü

04:0026/09/2024, jeudi
G: 26/09/2024, jeudi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İzmir Konak’ta yokuş inen otomobil bariyeri aşıp 5 metrelik köprüden düştü. Kazada Sadiye Bulut, Samire Kaya ve Gülistan Fidan hayatını kaybetti. Kadınların hastanedeki yakınlarını ziyarete gittikleri öğrenildi.

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Eşrefpaşa'daki 648 Sokak'tan İkiçeşmelik yönüne giden Sibel Bulut'un (42) kullandığı 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobilde arka koltukta oturan Sadiye Bulut (72), Samire Kaya (48) ve Gülistan Fidan'ın (48) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak otomobilden çıkarılan sürücü ile Fatma Öner (35), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ölenlerin olay yerine gelen yakınlarını polis ekipleri teskin etmeye çalıştı. Ev hanımı olan kadınların ameliyat olan bir yakınlarını ziyaret etmek için gittikleri hastaneden döndükleri, arka koltukta oturanların emniyet kemerlerinin takılı olmadığı öğrenildi.




#aktüel
#trafik kazası
#izmir

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen ataması mülakat sonuçları Danıştay kararı açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu için Bakan Tekin’den açıklama geldi