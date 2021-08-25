Hayat Oyuncu Metin Çekmez vefat etti
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Oyuncu Metin Çekmez vefat etti

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Metin Çekmez, hayatını kaybetti. Çekmez'in cenazesi, yarın Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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Oyuncu Metin Çekmez vefat etti
Metin Çekmez

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında tatil yapan, bir yandan da dil kökü kanseri tedavisi gören tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu 2 çocuk babası Metin Çekmez, 2 hafta önce yazlığında fenalaşınca ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Burada tedavi gören Metin Çekmez, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Metin Çekmez'in cenazesi, yarın ikindi ezanı sonrası Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Metin Çekmez, 26 Temmuz 1945'te dünyaya geldi. Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir 'alaylı' olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Abisi de kendisi gibi oyuncu olan Metin Çekmez, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği 'Tatlı Dillim' filmi ile beyazperdeye adım attı. Çekmez, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Çekmez, Süper Baba'da oynadığı 'Fiko'nun ağabeyi Cevdet karakteriyle hafızalara yer etmişti. Metin Çekmez, 2011 yılında rol aldığı 'Adını Feriha Koydum' dizisinde başrolleri Vahide Perçin, Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy ile paylaşmıştı.

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