Hayat Ozan Güven aylık gelirini mahkemede açıkladı Beş bin TL kazanıyorum
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Ozan Güven aylık gelirini mahkemede açıkladı: Beş bin TL kazanıyorum

Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ünlü oyuncu Ozan Güven ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede geliri sorulan Ozan Güven, "Aylık gelirim 5 bin TL" dedi.

Haber Merkezi İHA
Ozan Güven.
Ozan Güven.

Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ünlü oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı.

GELİRİ SORULDU

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz avukatları ile birlikte katıldı. Kimlik tespitlerinin ardından Deniz Bulutsuz’un beyanlarıyla duruşma başladı.

YAŞANANLAR ÇOK AĞIRDI

Kimlik tespiti sırasında hakim Ozan Güven’e mesleğini ve aylık gelirini sordu. Güven’i uyaran hakim, "Gazeteciler haber yaparlar ona göre" ifadelerini kullandı. Ozan güven ise, "Aylık gelirim 5 bin TL" dedi.
Deniz Bulut ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Yaşananları tekrar anlatmazsam çok mutlu olurum. Yaşananlar çok ağırdı" şeklinde konuştu.

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