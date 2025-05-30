Özcan Deniz'in "uyuşturucu kullanmaktan kafası süngere dönmüş" dediği abisi hastaneye koştu

Son zamanlarda ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, geçen günlerde abisi Ercan Deniz için geçen günlerde "uyuşturucu kullanmaktan kafası süngere dönmüş" demişti. Ercan Deniz hastaneye gidip uyuşturucu testi yaptırdı.
Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz sosyal medyasından abisi Ercan Deniz hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Abisinin yasaklı madde kullandığını söyleyerek kafasının süngere döndüğünü söylemişti. Abisini ihanetle de suçlayarak ailesini darmaduman etmekle itham etmişti. Yasaklı madde kullandığı iddialarına karşılık abi Ercan Deniz hastaneye gidip uyuşturucu testi yaptırdı.
Test sonucu negatif çıkan Deniz ile bu süreci konuştum... "Kardeşim Özcan Deniz'in iddiaları karşında özel bir hastaneye gidip uyuşturucu testi yaptırdım" diyen Deniz sözlerine şöyle devam etti:
Beni de çocuklarımı da eşimi de sosyal hayatımız açısından nasıl bir duruma soktu? Ben ticaretle de uğraşan biriyim. Onun bu ağır iftiraları yüzünden hem aile hayatımda hem de ticari hayatımda sıkıntı yaşamamak adına hastaneye gidip test yaptırdım.
Uyuşturucu testinde tertemiz çıktım. Özcan bana itibar suikastı yapıyor. Ben de buna karşılık gerçekler ortaya çıksın istedim. Hastaneden aldığım temiz raporu Özcan'ın bana iftira attığının kanıtı.
Kimsenin beni ve ailemi üzmesine izin vermem. Yasal haklarımı da sonuna kadar kullanacağım."