Özcan Deniz'in "uyuşturucu kullanmaktan kafası süngere dönmüş" dediği abisi hastaneye koştu

"Ne yazık ki Özcan benim hakkımda çok ağır ithamlarda bulundu. Kendisi ailem diyor ama benim de bir ailem olduğunu unutmamalı. Üç çocuk sahibi biriyim. Düşünsenize kardeşiniz sizin için sosyal medyasından yasaklı madde kullanıyorsun diye açıklama yapıyor.