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Hayat

Özel gösterimler Filistin için

Sevda Dursun
04:00 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 06:12 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Filistin filmleri özel gösterimi 23 Kasım saat 14.00’te Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Filistin filmleri özel gösterimi 23 Kasım saat 14.00’te Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Filistin konulu üç kısa film gösterecek. Seçkiden, Son of the Street, Falafala ve Shujayya filmleri izleyiciyle buluşacak. Festivalin başlayacağı 23 Kasım’da gösterilecek yapımların Gazzeli yönetmen Mohammed Almughanni de programda hazır bulunacak. Gösterimlerin ardından yönetmenle söyleşi gerçekleşecek. Festivalin bu yılki afişi de Gazze’de yaşanan dramdan etkilenen çocuklardan ilhamla tasarımcı Gökhan Yeter tarafından hazırlandı.


#film
#gösterim
#Filistin
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