Özel gösterimler Filistin için

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Filistin konulu üç kısa film gösterecek. Seçkiden, Son of the Street, Falafala ve Shujayya filmleri izleyiciyle buluşacak. Festivalin başlayacağı 23 Kasım’da gösterilecek yapımların Gazzeli yönetmen Mohammed Almughanni de programda hazır bulunacak. Gösterimlerin ardından yönetmenle söyleşi gerçekleşecek. Festivalin bu yılki afişi de Gazze’de yaşanan dramdan etkilenen çocuklardan ilhamla tasarımcı Gökhan Yeter tarafından hazırlandı.