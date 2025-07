Özgür Kudüs’te film çekmek isterim

Berlin ve Kudüs’te yaşayan Filmlab Palestine’in kurucusu ve sanat yönetmeni Atallah, Filistin film endüstrisinin geliştirilmesi ve yeni sinematik seslerin desteklen-mesindeki çabalarıyla tanınıyor. Filistin Sinema Günleri Film Festivali’nin yönetmenliğini de yapan Hanna Atallah’ın son çalışmaları arasında Laila Abbas’ın “Thank You for Banking with Us” ve Maha Haj’ın “Upshot” filmleri bulunuyor. Filistin Film Günleri kapsamında geçtiğimiz yıl 2 Kasım’da Türkiye de dahil olmak üzere 57 ülkede aynı günde 400 Filistin filmi izletildi. Bu yıl da gösterim için hazırlıklar devam ediyor.