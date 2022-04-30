Paketli gıdalarda gizemli hepatit riski

Dünyada hızla yayılan ve henüz sadece çocuklarda görülen gizemli hepatit virüsüne karşı aileler endişeli. Uzman Doktor Dilruba Garashova, “Virüsün tam olarak anlaşılana kadar çocuklarımızı paketlenmiş hazır gıdalardan uzak tutalım." şeklinde uyardı.

'SALMONELLA'YA BENZİYOR

Garashova, "Avrupa Enfeksiyon Derneği’nin yayınladığı rapora göre toksinden kaynaklanan bir hastalık olarak görülüyor. Bu toksin aslında bir mantar zehri. Ve bu mantarın kaynağının kabuklu kuruyemişler olduğu düşünülüyor. Özellikle nemli ve küflü ortamlarda bulunan bu toksin karaciğere etki ediyor. Vakalardan da görüleceği üzere karaciğer rahatsızlığı şikayetiyle gelen hasta sayısı bir hayli fazlaydı” diye konuştu. Vakaların sadece çocuklarda görülmesi nedeniyle endişelenen ailelerin olduğunu belirten Garashova, “Dünyaca ünlü bir markada tespit edilen bakteri sonrasında salmonella tespit edilmişti. Gizemli hepatit de bu tarz bir virüs olabilir” dedi.

KARIN AĞRISI VE KUSMA HASTALIK BELİRTİSİ

Garashova, “Gizemli hepatite karşı önlem almak gerekirse, bir süreliğine, en azından bu virüs tam anlamıyla tespit edilene kadar poşetlenmiş gıdalardan çocuklarımızı uzak tutalım. Özellikle kuruyemiş ve tatlı tarzı paketlenmiş yiyecekleri tüketmekten kaçınalım” ifadelerini kullandı. Garashova, “Hastalığın belirtileri ise, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, göz aklarında ve ciltte sarılık gibi belirtiler görülür. Bu açıdan dikkatli olmaları ve vakit kaybetmeden hastaneye başvurmaları öneriyorum” diye konuştu. Virüs İngiltere'den sonra ABD, İspanya, İsrail, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya, Belçika, Hollanda, Japonya ve Kanada'da görüldü. DSÖ vakaların Kovid aşılarıyla ilişkisi olmadığını söyledi.

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FOTOĞRAF 12 Dünya Örgütün sitesinden yapılan açıklamada, Covid-19 ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve yeni \"küresel salgın\" şüphesiyle bakılan hepatit vakalarına dair son veriler paylaşıldı.<br><br> Bugüne kadar 11 ülkeden nedeni bilinmeyen şiddetli hepatit virüsünün belirtilerine uyan vakalar rapor edilirken İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüsün bulaştığı aktarıldı. İrlanda'da 2'den fazla vaka olabilme ihtimalinden ötürü toplam vaka sayısı \"en az 169\" olarak açıklandı.<br> Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle bugüne kadar 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.<br><br>Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.<br> Vakaların 74'ünde ise üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs bulunduğu, 20 vakada Covid-19 görüldüğü ve 19 vakada hem adenovirüs hem Covid-19'a rastlandığı bildirildi.<br><br>Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı. Virüsün nasıl bulaştığına ilişkin somut bir sonuca varılmazken uluslararası seyahatlerin gizemli hepatit enfeksiyonuna neden olduğuna dair bir bulgu elde edilmedi.<br><br>Hepatit vakalarının adenovirüs ve Covid-19 ile bağlantılı olma ihtimalinin ise daha fazla incelenmesi gerektiği, özellikle bu vakaların Covid-19'un yan etkisi olduğu varsayımlarının henüz bilimsel bir karşılık bulmadığı vurgulandı. DSÖ üyesi ülkelere, gizemli hepatit vakalarına işaret eden belirtileri tanımlama, araştırma ve Örgüte rapor etme tavsiyesi yinelendi.<br> GİZEMLİ HEPATİT BELİRTİLERİ NELERDİR?<br><br>DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.<br><br>Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.<br><br> Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.<br> Hastalığın \"gizemli\" veya \"nedeni belirsiz\" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir \"küresel salgın\" ihtimalini gündeme taşıdı.<br> DSÖ, bazı hepatit vakalarında Covid-19'un da tespit edildiğini fakat hepatit vakalarının Covid-19'la bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıkladı.<br> Covid-19, henüz adı konulmadan önce \"gizemli bir akciğer rahatsızlığı\" olarak tanımlanıyordu.<br><br> Yeni salgın paniği: Gizemli hepatit virüsü Avrupa ve ABD'de yayılmaya başladı Avrupa ve ABD'de en az 169 'gizemli hepatit vakası tespit edildi. Genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görülen ve 17 çocuğa karaciğer nakli yapılmasına neden olan virüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Açıklamada virüsün nasıl bulaştığı ve belirtileri ile ilgili değerlendirmeler yer aldı. Öte yandan 'gizemli hepatit' virüsünün covid-19 ile bağlantısı olup olmadığı da merak konusu oldu?



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