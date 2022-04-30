Paketli gıdalarda gizemli hepatit riski

Dünyada hızla yayılan ve henüz sadece çocuklarda görülen gizemli hepatit virüsüne karşı aileler endişeli. Uzman Doktor Dilruba Garashova, “Virüsün tam olarak anlaşılana kadar çocuklarımızı paketlenmiş hazır gıdalardan uzak tutalım." şeklinde uyardı.
'SALMONELLA'YA BENZİYOR Garashova, "Avrupa Enfeksiyon Derneği’nin yayınladığı rapora göre toksinden kaynaklanan bir hastalık olarak görülüyor. Bu toksin aslında bir mantar zehri. Ve bu mantarın kaynağının kabuklu kuruyemişler olduğu düşünülüyor. Özellikle nemli ve küflü ortamlarda bulunan bu toksin karaciğere etki ediyor. Vakalardan da görüleceği üzere karaciğer rahatsızlığı şikayetiyle gelen hasta sayısı bir hayli fazlaydı” diye konuştu. Vakaların sadece çocuklarda görülmesi nedeniyle endişelenen ailelerin olduğunu belirten Garashova, “Dünyaca ünlü bir markada tespit edilen bakteri sonrasında salmonella tespit edilmişti. Gizemli hepatit de bu tarz bir virüs olabilir” dedi. KARIN AĞRISI VE KUSMA HASTALIK BELİRTİSİ
Garashova, “Gizemli hepatite karşı önlem almak gerekirse, bir süreliğine, en azından bu virüs tam anlamıyla tespit edilene kadar poşetlenmiş gıdalardan çocuklarımızı uzak tutalım. Özellikle kuruyemiş ve tatlı tarzı paketlenmiş yiyecekleri tüketmekten kaçınalım” ifadelerini kullandı. Garashova, “Hastalığın belirtileri ise, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, göz aklarında ve ciltte sarılık gibi belirtiler görülür. Bu açıdan dikkatli olmaları ve vakit kaybetmeden hastaneye başvurmaları öneriyorum” diye konuştu. Virüs İngiltere'den sonra ABD, İspanya, İsrail, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya, Belçika, Hollanda, Japonya ve Kanada'da görüldü. DSÖ vakaların Kovid aşılarıyla ilişkisi olmadığını söyledi.
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Dünya Örgütün sitesinden yapılan açıklamada, Covid-19 ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve yeni \"küresel salgın\" şüphesiyle bakılan hepatit vakalarına dair son veriler paylaşıldı.<br><br>
Bugüne kadar 11 ülkeden nedeni bilinmeyen şiddetli hepatit virüsünün belirtilerine uyan vakalar rapor edilirken İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüsün bulaştığı aktarıldı.
İrlanda'da 2'den fazla vaka olabilme ihtimalinden ötürü toplam vaka sayısı \"en az 169\" olarak açıklandı.<br>
Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle bugüne kadar 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.<br><br>Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.<br>
Vakaların 74'ünde ise üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs bulunduğu, 20 vakada Covid-19 görüldüğü ve 19 vakada hem adenovirüs hem Covid-19'a rastlandığı bildirildi.<br><br>Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı.
Virüsün nasıl bulaştığına ilişkin somut bir sonuca varılmazken uluslararası seyahatlerin gizemli hepatit enfeksiyonuna neden olduğuna dair bir bulgu elde edilmedi.<br><br>Hepatit vakalarının adenovirüs ve Covid-19 ile bağlantılı olma ihtimalinin ise daha fazla incelenmesi gerektiği, özellikle bu vakaların Covid-19'un yan etkisi olduğu varsayımlarının henüz bilimsel bir karşılık bulmadığı vurgulandı.
DSÖ üyesi ülkelere, gizemli hepatit vakalarına işaret eden belirtileri tanımlama, araştırma ve Örgüte rapor etme tavsiyesi yinelendi.<br>
GİZEMLİ HEPATİT BELİRTİLERİ NELERDİR?<br><br>DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.<br><br>Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.<br><br>
Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.<br>
Hastalığın \"gizemli\" veya \"nedeni belirsiz\" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir \"küresel salgın\" ihtimalini gündeme taşıdı.<br>
DSÖ, bazı hepatit vakalarında Covid-19'un da tespit edildiğini fakat hepatit vakalarının Covid-19'la bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıkladı.<br>
Covid-19, henüz adı konulmadan önce \"gizemli bir akciğer rahatsızlığı\" olarak tanımlanıyordu.<br><br>
Yeni salgın paniği: Gizemli hepatit virüsü Avrupa ve ABD'de yayılmaya başladı
Avrupa ve ABD'de en az 169 'gizemli hepatit vakası tespit edildi. Genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görülen ve 17 çocuğa karaciğer nakli yapılmasına neden olan virüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Açıklamada virüsün nasıl bulaştığı ve belirtileri ile ilgili değerlendirmeler yer aldı. Öte yandan 'gizemli hepatit' virüsünün covid-19 ile bağlantısı olup olmadığı da merak konusu oldu?
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Japonya Sağlık Bakanlığı, bir çocuğun tanımlanamayan ve belirtileri yakın zamanda diğer ülkelerden bildirilen gizemli vakalara benzer bir tür akut hepatit nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Hastanın 16 yaşından küçük olduğu öğrenilirken, cinsiyeti ve ülkenin hangi bölgesinde yaşadığı gibi detaylar ise kamuoyu ile paylaşılmadı.
Japonya Sağlık Bakanı Shigeyuki Goto ise Japonya’da çocuklarda görülen hepatit vakalarında bir artış bildirilmediğini söyleyerek, diğer ülkelerdeki enfeksiyonların durumunu izleyeceklerini ve Japonya’daki çocukları içeren hepatit vakaları hakkında ayrıntılı veri toplayacaklarını belirtti.
Kanada Halk Sağlığı Ajansından (PHAC) yapılan açıklamada, \"Kanada Halk Sağlığı Kurumu, Kanada'da küçük çocuklarda kökeni bilinmeyen şiddetli akut hepatit vakalarının farkındadır.\" ifadesi kullanıldı.<br><br>Ülke genelinde saptanan hepatit vakalarının incelendiği aktarılan açıklamada, çalışmaların ilerleyen aşamalarında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.<br><br>Açıklamada, saptanan vakaların sayısı ve hangi eyaletlerde görüldüğüne dair detaylı bilgiler verilmedi.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıklamasına göre, ilk olarak 5 Nisan'da İskoçya'da 10 yaş altı 10 çocukta tespit edilen hepatit virüsü, 8 Nisan'da İngiltere genelinde yayılarak 64 çocuğa daha bulaştı.
Hepatit vakaları daha sonra bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere İsrail ve ABD'ye de yayıldı. 21 Nisan itibarıyla DSÖ'ye İngiltere'den 114, İspanya'dan 13, İsrail'den 12, ABD'den 9, Danimarka'dan 6, İrlanda'dan 2, Hollanda ve İtalya'dan 4'er, Norveç ile Fransa'dan 2'şer ve Belçika'dan 1 hepatit vakası rapor edildi.<br><br><br>DSÖ, şimdiye kadar nedeni belirsiz hepatit virüsünün en az 200 çocuğa bulaştığını ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındaki çocuklarda görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle karaciğeri iflas eden 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.
Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.<br><br>Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı.
Vakaların görüldüğü ülkelerde bilim insanları, gizemli hepatit virüsünün Kovid-19 ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs ile bağlantısı ihtimali üzerinde duruyor.<br><br>DSÖ'nün verilerine göre şimdiye kadarki vakaların 74'ünde adenovirüs, 20'sinde Kovid-19, 19 vakada ise hem adenovirüs hem Kovid-19'a rastlandı.
Hepatit virüsünün Kovid-19 ve adenovirüs bağlantısı ihtimalinin netlik kazanması için DSÖ, vakalardan alınan örnekleri laboratuvarda inceliyor.<br><br>Şimdiye kadar vakalarda bu iki virüse dair doğrudan bir bağlantı tespit edilemedi.
Hastalığın DSÖ tarafından \"gizemli\" veya \"nedeni belirsiz\" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken yeni bir \"küresel salgın\" ihtimalini gündeme taşıdı.<br><br>Kovid-19, henüz adı konulmadan önce \"gizemli bir akciğer rahatsızlığı\" olarak tanımlanıyordu.
Amerikan biyoteknoloji firması Sana'da Gen Terapisi Direktörü ve Virolog Dr. Semih Tareen, gizemli hepatit vakalarına dair merak edilenleri anlattı.
Tareen, normalde karaciğer iflasına neden olan virüslerin, sebebi bilinen hepatit A, B, C ve D virüsleri olduğunu belirterek \"Şimdiye kadarki vakalarda bu virüslerden hiçbiri gözükmedi. Bu yüzden hepatit enfeksiyonlarının sebebinin ne olduğuna dair araştırmalara başlandı.\" dedi.
Yapılan testlerin sonucunda adenovirüs çıkan kişi sayısının baskın olduğuna dikkati çeken Tareen, \"Bu çocuklarda adenovirüsün tespit edilmesi, soru işareti uyandırıyor. Çünkü adenovirüs normalde sağlıklı çocuklarda karaciğer hepatitine sebep olmaz.\" diye konuştu.<br><br>Tareen, adenovirüsün şimdiye kadar sadece bağışıklık yetmezliği olan kişilerde hepatite sebebiyet verdiğinin altını çizerek \"Söz konusu vakalarda herhangi bir bağışıklık yetmezliği yok. Dolayısıyla bu hepatit virüslerinin nereden geldiği tam olarak bilinmiyor.\" ifadelerini kullandı.
Gizemli hepatit enfeksiyonlarında adenovirüs bağlantısı ihtimalinin yüksek olabileceğini belirten Tareen, \"şimdiye kadar elde edilen delillerin, vakaların adenovirüs 41 ile bağlantısı olduğuna işaret ettiğini\" fakat bu bağlantıyı doğrulamak için araştırmaların sürdüğünü vurguladı.<br><br>Tareen, gizemli hepatit vakalarının yeni bir küresel salgına yol açma ihtimaline dair soruya ise \"Şimdilik endişe edilecek bir durum söz konusu değil fakat aynı zamanda vakaların sebebini tam olarak bilmiyoruz. Zamanla anlayacağız.\" cevabını verdi.
Gizemli virüs yayılıyor: Avrupa ve ABD’den sonra Kanada ve Japonya'da da görüldü
İngiltere'de geçtiğimiz 5 Nisan'da ortaya çıkan ve Avrupa ile ABD'de yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsü Japonya ve Kanada'da görüldü. Japonya Sağlık Bakanlığı, bir çocuğun tanımlanamayan bir tür akut hepatit nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklarken, Kanada Halk Sağlığı Kurumu ise küçük çocuklarda kökeni bilinmeyen şiddetli akut hepatit vakalarının ortaya çıktığını belirtti.