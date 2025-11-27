Papa'nın ziyaretindeki semboller: İlk milli maç ilk yurtdışı ziyaret ve siyah ayakkabılar

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Leo, bu ziyaretiyle bir vasiyeti de yerine getiriyor. Eski Papa Papa Francesco'nun, “Ben hayatta olmazsam halefim mutlaka İznik'e gitsin.” vasiyeti biliniyor. Papa Leo, göreve gelmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yaparak bu vasiyeti de yerine getirmiş oluyor.





Papa Francis'in, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili’ nin 1700. yıl dönümünü kutlamak için 26 Mayıs’ta Türkiye’ye gelmek isteği biliniyordu. Francis'in 21 Nisan’da hayatını kaybetmesi Fener Rum Patriği Bartholomeo ile gerçekleşecek töreni de belirsiz kılmıştı. 8 Mayıs 2025 tarihinde yeni Papa seçilen 14. Leo’nun 26 Mayıs’ta Türkiye’ye gelip gelmeyeceği merak edilirken, bu ziyaretin gerçekleşeceği açıklanmıştı. Leo, bu ziyareti şimdi gerçekleştiriyor.





Papa'ların yaşamı ve Vatikan'daki düzen semboller üzerine kurulu. Bu nedenle Papa' ların tercihleri, kıyafetleri, tören davranışları sürekli yorumlara neden oluyor. Bu semboller üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Papa 14. Leo, başkent Ankara’da, Anıtkabir’i ziyaret etti. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Papa, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Papa Leo, genelde seleflerinin yolundan gitmiyor. Leo, sembol haline gelen Papa' lık giysileri, Papa takıları, ayakkabıları gibi ayrıntıları tekrarlamıyor ve kendi tercihine göre davranıyor. Leo, gösterişli tören kıyafetleri, Papa'ların standart tercihi haline gelen kırmızı renkli ayakkabı gibi tercihlerde de bulunmuyor.





Papa Leo, Ankara'ya İtalyan Havayolları'na ait Giancinto Facchetti isimli uçakla geldi. İtalyan Havayolları'na ait uçağın kapısının solunda Papa Leo' nun resmi arması yer aldı.





Papa XIV. Leo'nun sloganı IN ILLO UNO UNUM ("Bir'de, biz biriz") armanın en altında yer aldı. Resmi armada, Leo' nun iki dönem boyunca Başrahip olarak görev yaptığı Aziz Augustinus Tarikatı'nın amblemi olan, okla delinmiş ve alevlenmiş bir kalp yer aldı.

İtalyan Havayolları'nın Papa'nın hizmetine sunduğu uçağa ismi verilen Fachetti, efsaneleşmiş bir futbolcuydu ve ilk milli maçına 1963 yılında Türkiye'ye karşı çıkmıştı. 2006 yılında, bu anıyı yinelemek için düzenlenen turnuvada yine İtalya Türkiye'ye karşı karşıya geldi ve maç berabere bitti.





Papa Leo'nun futbol merakı biliniyor. Uçağın ismi tamamen tesadüf de olabilir. Leo'nun Roma takımını tuttuğu ve bir taraftarın aktarımına göre “Forza Roma” diye tezahürat yaptığı belirtiliyordu.

Papa'nın bindiği uçağa, devlet arması yapıştırılmıştı. Papa Leo, sade kıyafeti ve siyah ayakkabılarıyla dikkat çekti. Leo, kırmızı ayakkabı tercih etmiyor.





İtalyan futbolcu Facchetti, futbolculuk kariyerindeki ilk milli maçını da Türkiye'ye karşı oynadı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri birinci turunda 27 Mart 1963'te İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İtalya, Angelo Sormani'nin golüyle 1-0 kazandı. Giacinto Facchetti ise bu mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

A Milli Takım, 2006'da da Giacinto Fachetti anısına Bergamo'da özel bir maç yaptı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ayrıca Brezilyalı efsane futbolcu Pele, Giacinto Facchetti'yi FIFA'nın en iyi 100 futbolcusu arasında göstermişti. Giacinto Facchetti, Inter'in kulüp başkanlığını yapmakta olduğu 2006 yılında pankreas kanserine yenik düştü. Hayatını kaybeden İtalyan efsanesinin Inter'de giydiği 3 numaralı forma ise müzeye kaldırıldı. O dönemden bu yana Inter hiçbir futbolcusuna 3 numarayı vermedi.



