PAPA İZNİK ZİYARETİ NE ZAMAN?

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek. 27 Kasım Perşembe günü başlayacak olan ziyarette önemli adres Bursa'nın İznik ilçesi olacak. Papa'nın 28 Kasım Cuma günü ayin yapacağı suların içindeki bazilika ve yeni kurulan platform dron ile havadan görüntülendi. Yeni bir karar ile bazilika alanı ören yeri statüsüne kavuştu.





Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye programının en dikkat çeken durağı olan İznik’e helikopterle geçerek İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neofitos Bazilikası kalıntılarında düzenlenecek ayine katılacak. Ziyaret saat 11.00’de başlayacak ve öğleden sonra yapılacak törenle devam edecek. Papa, burada Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ve farklı Hristiyan mezheplerinden din adamlarıyla bir araya gelecek. İznik’teki bu buluşma, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek ve binlerce kişinin katılımıyla tarihi bir gün yaşanacak.