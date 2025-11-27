Papa ziyareti nedeniyle İznik Konsili gündeme geldi. İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde bir dönüm noktası olarak büyük önem taşıyor. MS 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin’in çağrısıyla toplanan bu konsil, Hristiyanlığın temel inanç esaslarını belirleyen ve İznik İnanç Bildirgesi’nin kabul edildiği ilk ekümenik toplantı olarak biliniyor. Peki, Papa İznik ziyareti saat kaçta? İznik Konsili nedir, Papa 14. Leo neden İznik'e geliyor? İznik Bazilika nerede, önemi nedir? İşte ayrıntılar
Bursa'nın İznik ilçesinde Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo için tüm hazırlıklar tamamlandı. Papa 14'üncü Leo'nun, ilçeyi ziyareti kapsamında Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı nedeniyle Aziz Neophytos Bazilikası’nın kalıntılarını ziyaret ederek, burada arkeolojik alan içinde ayin düzenlemesi bekleniyor.
PAPA İZNİK ZİYARETİ NE ZAMAN?
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek. 27 Kasım Perşembe günü başlayacak olan ziyarette önemli adres Bursa'nın İznik ilçesi olacak. Papa'nın 28 Kasım Cuma günü ayin yapacağı suların içindeki bazilika ve yeni kurulan platform dron ile havadan görüntülendi. Yeni bir karar ile bazilika alanı ören yeri statüsüne kavuştu.
Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye programının en dikkat çeken durağı olan İznik’e helikopterle geçerek İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neofitos Bazilikası kalıntılarında düzenlenecek ayine katılacak. Ziyaret saat 11.00’de başlayacak ve öğleden sonra yapılacak törenle devam edecek. Papa, burada Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ve farklı Hristiyan mezheplerinden din adamlarıyla bir araya gelecek. İznik’teki bu buluşma, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek ve binlerce kişinin katılımıyla tarihi bir gün yaşanacak.
İZNİK KONSİLİ NEDİR, PAPA LEO İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Papa ziyareti İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı nedeniyle büyük önem taşıyor. MS 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin’in çağrısıyla toplanan bu konsil, Hristiyanlığın temel inanç esaslarını belirleyen ve İznik İnanç Bildirgesi’nin kabul edildiği ilk ekümenik toplantı olarak biliniyor.
İZNİK BAZİLİKA NEREDE? HIRİSTİYANLAR İÇİN ANLAMI NE?
İznik Bazilika, Bursa’nın İznik ilçesinde, İznik Gölü’nün kıyısında yer alıyor. 2014 yılında keşfedilen ve göl sularının altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası kalıntıları, Roma dönemine ait izler taşıyor. Bu tarihi yapı, mozaikleri ve lahitleriyle dikkat çekerken, Hıristiyanlık tarihinde önemli bir dini merkez olarak kabul ediliyor. Bazilika, hem arkeolojik değerleri hem de inanç turizmi açısından bölgeye gelen ziyaretçiler için özel bir durak niteliğinde.