Patates Diyeti Nasıl Yapılır?

Patates diyeti sayesinde vücuttaki ödemi atarak hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Kısa süreli uygulanması gereken bir diyettir. Uygulanmadan önce mutlaka uzmana danışmanız gerekir. Patates diyetini 7 gün boyunca yapanlar bu süre sonunda 10 kg’a kadar vermişlerdir. Sağlıklı ve doğal beslenerek kilo vermek isteyen kişiler bu diyeti tercih ederek kilo verebilirler. Patates potasyum bakımından zengin bir besindir. Karbonhidrat oranı yüksek olan bu besin enerji verir. İçerisinde A, C, K başta olmak üzere çok sayıda vitamin bulunur. Ayrıca folatlar açısından da zengindir. Patates içinde demir, bakır ve magnezyum da yüksek oranda bulunmaktadır. Çok yönlü kök sebzesi olarak bilinirler.

Patates Diyeti Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Patates diyeti hakkında bilinmesi gerekenler



Patates diyeti hakkında bilinmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

REKLAM

Diyette kullanılacak olan bütün patateslerin haşlanmış olması gerekir.

Patates diyetini 7 gün ya da 3 gün olmak üzere 2 farklı şekilde yapılması mümkündür.

Diyetle birlikte vücutta detoks etkisi meydana gelir. Bu da vücudun dinlenmesini sağlar.

Haşlanmış patateslere tuz eklenmemesi tavsiye edilir. Çok az miktarda eklenmesinde sakınca yoktur.

Diyet yaparken gün içinde yürüyüş gibi egzersizler yapılması yağ yakımının hızlanmasını sağlar.

Su tüketimini es geçmeyin. Diyet yapılırken vücutta su kaybı yaşanacağından bu suyu mutlaka yerine koymak gerekir. En az 3 litre su tüketilmesi önerilmektedir.

Patates Diyeti Yaparken Tüketilmemesi Gereken Besinler Nelerdir?

Patates diyeti yaparken tüketilmemesi gereken besinler



Patates diyeti yaparken tüketilmemesi gereken besinler şu şekilde sıralanabilir:

Patates dışında besin tüketilmemelidir.

Gün içinde şeker ve krema olmayan kahvelerden 2 fincan içilebilir. Ancak kola, gazoz, hazır satılan meyve sularından uzakta durmak gerekir.

Patatesler kesinlikle kızartılmamalıdır ya da fırında pişirilmemelidir.

Patateslere mümkünse tuz eklenmemelidir. Tuz eklenecekse çok az eklenmelidir. Bunun dışında baharat kullanılmamalıdır.

Patates Diyeti Faydaları Nelerdir?

Patates diyeti faydaları



Patates diyeti faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Organlarınızın dinlenmesine yardımcı olursunuz.

Pek çok minerali vücudunuza kazandırırsınız.

İradenizi terbiye edersiniz.

Vücuttan toksinleri atarsınız.

Fazla kiloları Patates diyeti ile hızlı bir şekilde verebilirsiniz.

ile hızlı bir şekilde verebilirsiniz. Bağırsak sağlığı için faydalı bir besindir.

İnsülin direncinin düşmesini sağlar.

Kabızlığı engeller ve sindirim sistemini düzenler.

Mide iltihabını giderir.

Doğal olarak glütensiz besin oldukları için çölyak hastaları için idealdir.

Sinirlerin yatışmasına yardımcı olan bir amino asit türünü içinde barındırır.

PMS semptomlarının hafiflemesi için patates tercih edilebilir.

Patates Diyeti Zararlı mıdır?

Patates diyeti zararları



Patates diyeti zararları bulunmuyor. Aksine bu diyeti yapmak kilo vermenizi sağlayarak aynı zamanda vücutta yer alan toksinlerin atılmasını sağlıyor ve vücudu dinlendiriyor. Diyeti yaparken zorlanmanız normaldir. Çünkü vücut çok uzun süreler boyunca yemeye alışmıştır. Ancak zorlanmanız bu diyetin zararlı olduğu anlamına gelmez. Aksine iyi olduğunu ve etkisini gösterdiği anlamına gelir. Diyetin zararı yoktur çünkü kısa süre için uygulanmaktadır. Elbette uzun süreli tek tip beslenme bütün diyetler için zararlı olacaktır. Ancak bu diyette böyle bir durum söz konusu değildir.

REKLAM

Patates Diyeti Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Patates diyeti yaparken dikkat edilmesi gerekenler



Patates diyeti yaparken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

Şeker hastalarına bu diyeti yapmaları tavsiye edilmez.

Mutlaka hekim önerisi aldıktan sonra Patates diyeti uygulamaya başlayın.

uygulamaya başlayın. Bu diyet en çok 7 gün süreyle uygulanır. Daha uzun süreler uygulamanız sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Uzman eşliğinde bu diyeti yapın.

Şok bir diyet uyguladığınız için vücudunuzun şok diyet için uygun olduğu konusunda emin olduktan sonra hareket edin.

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yumurta Diyeti

Yulaf Ezmesi Diyeti

Yoğurt Diyeti

Su Diyeti

Protein Diyeti

Maden Suyu Diyeti