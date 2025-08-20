Pek Food Ezine Peynirli Börek: Yazın sakinliği sofralarınıza gelsin

Bu börek, telaşsız sabahların, güneşli teraslarda kurulan öğle sofralarının, yaz akşamüstlerinin en güzel eşlikçisi. Kahvaltıya yetişememiş ama güzel bir şey yemek isteyenler için, “şöyle pratik ama lezzetli bir şey olsa” diyenler için… Ya da sadece kendine küçük bir ödül vermek isteyenler için.