Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Yarın yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre, perşembe günü tüm yurtta yağış bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yağışların yarın akşam başlayacağını ve 2 gün boyunca tüm yurtta etkili olacağını duyurdu.

Prof. Dr. Şen yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur, doğuda kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde olacağını belirtti.

GÜNDEM Meteoroloji'den altı il için sağanak uyarısı!

Türkiye ye yarın (çarşamba) akşam yağış girecek. Perşembe Cuma tüm ülkede yağış var. Yağış Cuma batıdan cumartesi doğudan ayrılacak. İç kesimler KKYağmur Doğu Kar Diğer yerler yağmurlu. — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) March 9, 2021

Yağışlar ne zaman bitecek?

Prof. Dr. Şen yağışların cumadan itibaren batıdan başlayarak ülkemizi terk edeceğini ifade etti.