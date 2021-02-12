Protein Diyeti Nasıl Yapılır? Örnek Menülü Protein Diyeti

Protein diyeti kısa sürede acıkmadan kilo vermek isteyen kişiler için tavsiye edilmektedir. Bu diyetin doktora danıştıktan sonra ve en çok 3 gün boyunca yapılması tavsiye edilir. Yüksek proteinli beslenmek açlığın ortadan kalkmasını sağlar. Çünkü proteinler tokluk verir. Protein diyeti sayesinde sağlıklı bir şekilde kilo vermeniz mümkündür. Protein ağırlıklı beslenirken karbonhidratları az tüketmek şarttır. Kalori miktarı önemlidir. Yani protein miktarı yüksek diye kesinlikle yüksek kalori içeren gıdalar tüketilmemelidir. Yağ ve karbonhidrat sınırlıdır. Diyetisyenler tarafından tercih edilen bir beslenme tarzıdır.

Protein Diyeti Yaparken Hangi Besinler Tüketilebilir?

Protein diyetinde tüketilebilecek besinler arasında şunlar yer alır:

Kuru yemişler,

Yağsız etler,

Yumurta,

Az yağlı süt,

Soya,

Fasulyeler,

Deniz ürünleri gönül rahatlığı ile tüketilebilir.

Protein diyeti yaparken kuru yemişleri ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz salatanızın içine de bir avuç kadar ekleyebilirsiniz. Yağsız etleri akşam ve öğle öğünlerinde salata yanında tüketebilirsiniz. Salata konusunda tüketim sınırı bulunmaz. Yumurta her sabah haşlanmış olarak 1 tane günde tüketilebilir. Deniz ürünleri akşam yemekleri için sindirimi kolay olduğundan ideal yemeklerdir.

REKLAM

Protein Diyetinin Zararları Nelerdir?

Protein Diyeti Zararları

Protein diyetinde zararlar kontrollü olunması halinde meydana gelmeyecektir. Uzun süreli protein ağırlıklı beslenmek kolesterol yükselmesine neden olabilir. Ayrıca karaciğerde yağlanma ve bazı böbrek hastalıkları da meydana gelebilir. Bu diyet kısa süreli uygulandığı için sorun olmaz. Böbrek hastası olan kişilerin diyeti uygulamadan önce mutlaka doktora danışmaları gerekir. Yüksek protein oranında beslenmek böbrek hastaları için sakıncalı olabilir.

Protein Diyeti Yaparken Hangi Besinler Tüketilmemelidir?

Protein diyetinde tüketilmeyecek besinler arasında şunlar yer alır:

Şekerli besinler,

Hazır meyve suları,

Kızarmalar,

Fast food,

İşlenmiş ve paketli gıdalar,

Çok yağlı besinler,

Cips,

Kola ve benzeri asitli içeceklerden kesinlikle uzak durmak gerekir.

Protein Diyetinde Kalori Hesabı Yapılır mı?

Protein Diyeti Kalori Hesabı

Protein diyetinde kalori hesabı yapılması gerekmez. Burada temel amaç kişilerin aç kalmadan kilo vermesidir. Elbette diyet sırasında yenilen besinlerin kalorisine dikkat etmek gerekecektir. Ancak bu ortalama şekilde hesaplansa yeterli olacaktır. Bu diyet genellikle hızlı sonuçlar almak isteyen kişiler tarafından tercih edilmektedir. Protein içeren besinlerin glisemik indeksi düşük olur. Bu da sindirilmesi için gerekli olan sürenin uzun olması anlamına gelir. Bu nedenle diyet uzun süre tokluk sunar ve diyette olmanıza rağmen yine de aç kalmazsınız. Bu şekilde beslenmenin metabolizmayı hızlandırdığı da bilinmektedir. Bu nedenle vücudunuz için ileri dönemler adına da iyi bir karar almış olursunuz.

REKLAM

Protein Diyeti Yaparken Örnek Menü Nasıl Olur?

Protein Diyeti Örnek Menü

Protein diyetinde örnek menüler arasında şunlar yer alır:

İlk menü için sabah kahvaltısında 2 tane yumurta ile hazırlanan omlet tüketin. Bir tanesinin sadece beyazı diğerinin hem beyazı hem de sarısını alın. Yanında açık çay içebilirsiniz. Yumurta yanında yeşillik yemeyi de ihmal etmeyin.

Öğle yemeğinde 1 tabak sebze yemeği tüketebilirsiniz. Yanında 4 adet yağsız kıymadan yapılmış köfte de tüketlebilir. Her öğünde yemeklerin yanına bol salata yapın.

Ara öğün zorunlu değildir. Ancak eğer açsanız ve yeme isteğiniz varsa 1 kase yoğurt yanında 5 adet çiğ badem tüketin.

Akşam yemeği için ise bir kase mercimek ya da sebze çorbası ve yanında bol yeşil salata tüketin.

Protein diyeti menüsü örneği kuralların dışına çıkmadan kendi zevkinize göre de oluşturabilirsiniz. Sabah uyanınca nasıl bir menü olursa olsun yağ yakımını hızlandırması için ılık su ve limon için.

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yumurta Diyeti

Yulaf Ezmesi Diyeti

Yoğurt Diyeti

Su Diyeti