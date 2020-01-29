Rehabilitasyon merkezi açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan’a, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in eşi Meryem Faye Sall eşlik etti. Emine Erdoğan, merkezi ziyaretinde TİKA’nın ülkedeki çalışmaları hakkında ilgili bilgi aldı.