Hayat Rehabilitasyon merkezi açtı
AKTÜEL

Rehabilitasyon merkezi açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Senegal’de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından modernizasyonu yaptırılan Ginddi Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan’a, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in eşi Meryem Faye Sall eşlik etti. Emine Erdoğan, merkezi ziyaretinde TİKA’nın ülkedeki çalışmaları hakkında ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan’a, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in eşi Meryem Faye Sall eşlik etti. Emine Erdoğan, merkezi ziyaretinde TİKA’nın ülkedeki çalışmaları hakkında ilgili bilgi aldı.

Senegal ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan’a, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in eşi Meryem Faye Sall eşlik etti. Emine Erdoğan, merkezi ziyaretinde TİKA’nın ülkedeki çalışmaları hakkında ilgili bilgi aldı.

Senegalli çocuklar ve Recep Tayyip Erdoğan

YURTLARI İNCELEDİ

  • Dezavantajlı çocuklara hizmet verecek merkez hakkında bilgilendirilen Emine Erdoğan, TİKA’nın teknik altyapı desteği verdiği korunmaya muhtaç çocuklar için kurulan çağrı merkezini ve yenilenen yurtları inceleyerek burada kalan çocuklara hediyeler verdi. Emine Erdoğan, yılda yaklaşık 2 bin 500 dezavantajlı çocuğun hizmet alacağı merkezin, Senegal gençliğine hayırlı olmasını diledi. Ziyarette, Emine Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşi Hülya Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar da eşlik etti. Emine Erdoğan daha sonra Senegal Cumhurbaşkanının eşi Meryem Faye Sall ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

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