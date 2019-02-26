Rehber köpeklere yönelik farkındalık için buluştular

Rehber köpeklerin sağladığı kolaylıklara, derneğin ihtiyaçlarına ve bugüne kadar yapılan çalışmalara dikkati çekmek amacıyla bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, rehber köpekler "Kara, Bobby ve Bella" da katıldı.

Dernek Başkanı Nurdeniz Tunçer, burada yaptığı konuşmada, sürdürülebilir bir çalışma için etkinlik düzenlediklerini söyledi. Derneğin faaliyetlerini destekleyenlere teşekkür eden Tunçer, "Size ihtiyacımız var çünkü dışarı çıkmak istiyoruz. 756 bin görme engelli var. Daha sosyal olmak istiyoruz" diye konuştu.

Bobby, 8 aydır onunla beraber yürüyor

Hakkari'de mayın patlaması sonucu görme yetisini ve sağ elini kaybeden gazi Hasan Arısoy da rehber köpeği "Bobby" ile etkinliğe katıldı.

Bobby'nin, 8 aydır kendisi ile beraber yürüdüğünü aktaran Arısoy, "Bana 'kahraman' diyorlar. Benim kahramanlarım, Rehber Köpekler Derneğinde çalışan tüm gönüllülerdir" ifadesini kullandı. Etkinliğe, bazı büyükelçi eşleri, gönüllü bakıcı aileleri ve hayvanseverler de katıldı.

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