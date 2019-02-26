Hayat Rehber köpeklere yönelik farkındalık için buluştular
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Rehber köpeklere yönelik farkındalık için buluştular

Görme engellilerin toplumsal yaşamda daha fazla yer edinmelerine yardımcı olmak için çalışmalar yürüten Rehber Köpekler Derneğince, rehber köpeklerle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla "Çay saati" etkinliği yapıldı.

Haber Merkezi AA
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Rehber köpeklerin sağladığı kolaylıklara, derneğin ihtiyaçlarına ve bugüne kadar yapılan çalışmalara dikkati çekmek amacıyla bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, rehber köpekler "Kara, Bobby ve Bella" da katıldı.

Dernek Başkanı Nurdeniz Tunçer, burada yaptığı konuşmada, sürdürülebilir bir çalışma için etkinlik düzenlediklerini söyledi. Derneğin faaliyetlerini destekleyenlere teşekkür eden Tunçer, "Size ihtiyacımız var çünkü dışarı çıkmak istiyoruz. 756 bin görme engelli var. Daha sosyal olmak istiyoruz" diye konuştu.

Bobby, 8 aydır onunla beraber yürüyor

Hakkari'de mayın patlaması sonucu görme yetisini ve sağ elini kaybeden gazi Hasan Arısoy da rehber köpeği "Bobby" ile etkinliğe katıldı.

Bobby'nin, 8 aydır kendisi ile beraber yürüdüğünü aktaran Arısoy, "Bana 'kahraman' diyorlar. Benim kahramanlarım, Rehber Köpekler Derneğinde çalışan tüm gönüllülerdir" ifadesini kullandı. Etkinliğe, bazı büyükelçi eşleri, gönüllü bakıcı aileleri ve hayvanseverler de katıldı.

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