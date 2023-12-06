Robotik cerrahiyle hastaların hastanede yatış süresi azalıyor

Doç. Dr. Karakaş, yaptığı açıklamada, onkolojik ameliyatlar arasında rahim iç zarı, rahim ağzı ve vulva kanserlerinde robotik cerrahi kullandıklarını ifade etti.
Robotik cerrahiyle en çok rahim iç zarı (endometrium) ameliyatı yaptıklarını bildiren Karakaş, önceden açık yapılan bu ameliyatların, teknolojinin gelişmesiyle "minimal invaziv" dedikleri laparoskopi ile yapılmaya başlandığını kaydetti.
"Küçük kanser hücresi bile tespit edilebiliyor"
Karakaş, robotik cerrahinin özel görüntüleme (infrared) sistemiyle, küçük kanser hücresinin bile tespit edilebildiğini vurguladı.
Robota entegre görüntüleme sisteminin, kanserin evresinin doğru teşhis edilmesini ve ameliyat sonrası tedavilerin doğru belirlenmesini sağladığını belirten Karakaş, "Robotun ve bazı laporoskopik cihazların içinde infrared teknolojisi bulunuyor. Yeşil floresan etkisi yaratan boyanın rahim ağzından verilmesine ve boyanın gittiği kanal boyunca takip edilmesine olanak sağlıyor. Tümörün bekçi lenf noduna gelip gelmediğini gösteriyor. Küçük tümör hücreleri gelmiş mi metastaz olmuş mu onu anlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Karakaş, rahim tümörlerinin yüzde 15 metastaz yapma olasılığı bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Dünyada robotik cerrahiyle ameliyatları az merkez yapıyor"
Kanser ameliyatlarında robotik cerrahinin sağladığı pek çok avantaj olduğunu vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:
Karakaş, Türkiye ve dünyada robotik cerrahiyle ameliyatları az merkezin yaptığını belirterek, "Bu teknolojiyle kadın kanseri ameliyatları konforlu geçiyor. Ertesi gün taburcu ettiğimiz hastalar var. Hem ameliyatta hem ameliyat sonrası komplikasyon az oluyor. Hastaların hastanede yatışı da kısa sürüyor. Açık ameliyatla hastaları 5-7 gün arası yatırırken, robotik sistemle hastaları 1-2 güne çıkarıyoruz. Daha az ağrı oluyor. Böyle olunca da maliyeti de daha az çıkıyor." bilgisini verdi.