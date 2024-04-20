Saatteki hızı 96,5 kilometreyi aştı: "Tam fırtına" Marmaris'i yıktı geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) fırtına ve yağış uyarısı yaptığı Antalya'da etkisini gösteren fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde buluna işletmenin çalışanları şezlong ve masalarını korumaya çalıştı. Meteoroloji'nin 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunmasıyla Antalya'da şehir merkezinde sabah saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Yağmur yerini öğle saatlerinde güneşli havaya bırakırken, fırtına dolayısıyla yollarda bulunan bazı çöp konteynerleri devrildi, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.