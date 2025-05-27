Sadakataşı Derneği’nden Gazze'de hayat veren dokunuş: Ayya Su Kuyusu onarıldı

İsrail’in saldırıları nedeniyle Han Yunus kentindeki Ayya Su Kuyusu bir yılı aşkın süredir kullanılamıyordu. Sadakataşı Derneği, Gazze Su ve Kanalizasyon İdaresi ile birlikte Ayya Su Kuyusunun bakım, onarım ve tadilatını gerçekleştirdi. Ayya su kuyusu 20 bin Gazzeli’nin temiz su ihtiyacını karşılıyor.

Ayya Su Kuyusunun onarımı hakkında konuşan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Dernek olarak Gazze halkının yaralarını sarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bölgede düzenli olarak su, ekmek, gıda paketi, sebze ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Han Yunus bölgesinde bulunan ve 20 bin kişinin istifade ettiği Ayya Su Kuyusu uzun süredir kullanılamıyordu. Bağışçılarımızın destekleriyle kuyunun bakım ve onarımını yaparak tekrardan çalışabilir vaziyete getirdik. Gazzeli kardeşlerimize destek olmayı sürdüreceğiz.’’ İfadelerini kullandı.