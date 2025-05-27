Sadakataşı Derneği’nden Gazze'de hayat veren dokunuş: Ayya Su Kuyusu onarıldı

İsrail’in saldırıları nedeniyle kullanılamaz hale gelen Gazze’nin Han Yunus kentinde bulunan Ayya Su Kuyusu, Sadakataşı Derneği tarafından onarımı yapılarak hizmete açıldı.
Sadakataşı Derneği, İsrail’in saldırıları nedeniyle bir yılı aşkın süredir kullanılamayan Han Yunus’taki Ayya Su Kuyusunun bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Tekrardan çalışır hale gelen su kuyusu bölgede yaşayan 20 bin kişinin su ihtiyacını karşılıyor.
Milyonlarca Gazzeli temiz su bulamıyor
İsrail’in soykırım gerçekleştirdiği Gazze’de alt yapı ve su şebekesi çöktü. Gazze bölgesinde yaşayan 2 milyonun üzerinde Filistinli su ihtiyacını kullanılabilir durumda olan az sayıdaki kuyularından sağlayabiliyor. Bölgede suyun bitme noktasına gelmesi nedeniyle salgın hastalıklar riski artmış durumda.
20 bin Gazzeli Ayya su kuyusunu kullanıyor
İsrail’in saldırıları nedeniyle Han Yunus kentindeki Ayya Su Kuyusu bir yılı aşkın süredir kullanılamıyordu. Sadakataşı Derneği, Gazze Su ve Kanalizasyon İdaresi ile birlikte Ayya Su Kuyusunun bakım, onarım ve tadilatını gerçekleştirdi. Ayya su kuyusu 20 bin Gazzeli’nin temiz su ihtiyacını karşılıyor.
Gazze’ye destek olmayı sürdüreceğiz
Ayya Su Kuyusunun onarımı hakkında konuşan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Dernek olarak Gazze halkının yaralarını sarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bölgede düzenli olarak su, ekmek, gıda paketi, sebze ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Han Yunus bölgesinde bulunan ve 20 bin kişinin istifade ettiği Ayya Su Kuyusu uzun süredir kullanılamıyordu. Bağışçılarımızın destekleriyle kuyunun bakım ve onarımını yaparak tekrardan çalışabilir vaziyete getirdik. Gazzeli kardeşlerimize destek olmayı sürdüreceğiz.’’ İfadelerini kullandı.