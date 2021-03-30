Hayat Sadakataşı Ramazan çalışmalarına başladı
AKTÜEL

Sadakataşı Ramazan çalışmalarına başladı

Sadakataşı Derneği, Ramazan çalışmalarını bu yıl ‘‘Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz’’ çağrısıyla başta Türkiye olmak üzere 30 ülke ve 100’ün üzerinde bölgede gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadakataşı Ramazan çalışmalarına başladı
Sadakataşı başta Türkiye olmak üzere 30 ülkede Ramazan yardımları gerçekleştirecek.

Bu yıl Ramazan faaliyetlerini dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirecek olan dernek ihtiyaç sahiplerine kumanya, zekât, fitre ve bayramlık kıyafetler ulaştıracak. Önceden belirlenen ailelerin evlerine yemek kumanyaları dağıtarak iftar organizasyonları yapılacak.

Kumanya yardımları

Dernek, Ramazan yardımları kapsamında 15 bini Türkiye’de olmak üzere toplam 25 bin aileye kumanya ulaştırarak sofraları bereketlendirecek. Ayrıca Türkiye’de 6 bin aileye 200 TL’lik market kartı dağıtımı yapılacak.

Kardeşlik sofraları

Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak amacıyla dünyanın dört bir tarafında kurulan kardeşlik sofraları bu senede devam edecek. Dernek geleneksel Mescid-i Aksa sofralarında Kudüslülerle bir araya gelmeyi sürdürecek. Pandemi kısıtlamalarının olduğu ülkelerde ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftarlık kumanya dağıtımları yapılacak.

5 bin aileye zekât, fitre ve fidye desteği

Ramazan yardımları kapsamında Sadakataşı ekipleri Türkiye, Yemen, Gazze, Kudüs, Suriye ve Bangladeş başta olmak üzere 30 ülkede 5 bin aileye zekât, fidye ve fitre dağıtımları gerçekleştirecek.

Bayramın sevinci çocuklarla yaşanacak

Bayramın mutluluğunu en fazla yaşayan çocukları da unutmayacak olan dernek, yardım faaliyetlerinin yapılacağı 30 ülkede 6 bin çocuğa bayramlık kıyafetler ve oyuncaklar hediye edecek.

Ramazan’da Faaliyeti yapılacak diğer projeler

Dernek tarafından Ramazan yardımları dışında birçok ülkede kalıcı eserler ile su kuyularının temel atma ve açılışlarını gerçekleştirilecek.

-Çad, Sadakataşı Camii temel atılması

-Bangladeş Mescid-i Aişe Camii açılışı

-Burkina Faso Külliye açılışı

-Kenya Âdem & Sevil Alkaç Camii açılışı

-Tanzanya Medrese-i Yusufiye Okulu açılışı

-Suriye briket ev projesi açılışları

-Birçok ülkede su kuyusu temel atımı ve açılışları

Nerelere yardım ulaştırılacak?

Sadakataşı başta Türkiye olmak üzere 30 ülkede Ramazan yardımları gerçekleştirecek.

Avrupa; İspanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan, Kosova, Bosna Hersek ve Makedonya

Afrika; Burkina Faso, Çad, Kenya, Mali, Somali, Nijer, Gana ve Tanzanya

Orta Doğu; Suriye, Irak, Yemen, Filistin (Gazze, Kudüs) ve Lübnan

Asya; Kırgızistan, Vietnam, Hindistan, Moğolistan, Sri Lanka, Filipinler (Moro), Bangladeş, Myanmar ve Afganistan

Geçen Ramazan neler yapıldı?

Derneğin geçen Ramazan’da yaptığı yardımlarda 21 bin aileye gıda kumanyası, 2 bin çocuğa bayramlık kıyafet, 15 bin kişiye iftarlık kumanya, 2 bin aileye zekât ve fitre dağıtımı yapıldı.

Destek olmak için

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak çağrıda bulunan Sadakataşı Derneği Ramazan kumanyası, market kartı ve bayramlık bedelini 200 TL, fidye bedelini ise 28 TL olarak belirledi.

Ayrıca RAMAZAN yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonuna ulaşarak yetkililerin yönlendirmesiyle bağış yapabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Herkes nikah için onu seçiyor

Herkes nikah için onu seçiyor

​Haftada 150 tane yapıyor: Tanesi 8 lira
Valizin içinden çıkanlar şoke etti

Valizin içinden çıkanlar şoke etti

​Tam 185 tane var, tek tek plastiğe sarmışlar.
Samsun Valisi Dağlı: Uçan kuştan bile HES kodu sorulacak

​MB Başkanı'ndan enflasyon mesajı

Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Asparagas:<br>Dünyanın Yalanı

Asparagas:
Dünyanın Yalanı

'Sözde' güçler yalanla işgal ediyor, kan döküp sömürüyor.

'Her evde bir kanser hastası var'

'Her evde bir kanser hastası var'

​İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor.
Beş bin yolcu yakalandı

Beş bin yolcu yakalandı

Koronavirüsün İstanbul havalimanlarından çıkışına izin verilmedi.

Birleşmiş Milletler'in düzenlediği etkinliğe video mesaj gönderdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.